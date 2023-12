De la cárcel al PGA Tour

El golfista argentino Ángel ‘Pato’ Cabrera salió de la cárcel hace cuatro meses después de haber cumplido la pena de dos años de cárcel tras agredir, amenazar y acosar a su pareja. Y una vez en libertad, ya puede volver a competir en el PGA Tour.

La relación entre Cabrera y su pareja, Cecilia Torres Mana, concluyó con la detención de Cabrera en enero de 2018 en Río de Janeiro y su posterior condena a dos años de cárcel en julio de 2021.

Cumplida la pena de prisión, Cabrera quedó en libertad el pasado mes de agosto y ya volvió a competir en un torneo profesional en Argentina la semana pasada. Recientemente, recibió la notificación del PGA Tour para volver a competir en su circuito.

En una entrevista concedida a Golf Digest tras salir de prisión, el ‘Pato’ Cabrera analizaba cómo ha cambiado su vida tras ser padre de nuevo y admitió sus errores en el pasado: "Volver a ser padre me ha hecho querer mejorar como persona y ayudarle a crecer. El tiempo que estuve en la cárcel comprendí que no me porté bien. Hubo noches en las que agradecí a Dios estar en la cárcel. Lo que hice fue una locura. Hice daño a los demás y a mí mismo. Ya está hecho y no puedo borrarlo. Solo puedo seguir adelante y ser alguien diferente".