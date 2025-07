Bryson Dechambeu, el ‘bombardero’ que estudia cómo dominar los ‘links’ del Open Championship

Si hay un jugador divertido de seguir en una vuelta de golf es el estadounidense Bryson DeChambeau, que llega a los ‘links’ de Royal Portrush con la determinación de someter unos campos en los que apenas juega pero que asegura sentirse cómodo con todo lo que le envuelve...excepto la climatología que tiene una importancia capital.

El ganador de dos ‘Grandes’ (US Open 2020 y PGA Championship en 2024) sabe que para pasar a la historia del golf es necesario contar en el palmarés con un Open Championship, y está convencido que le llegará la oportunidad, y quién sabe, si esta semana en Royal Portrush.

Poco habituado al estilo de juego en los campos escoceses, el norteamericano, conocido como el ‘científico’ se ha mostrado apasionado del juego en estas condiciones dónde el viento juega un papel determinante.

El estadounidense es una de las estrellas del golf que fascina a los más jóvenes / AP

Descifrar el viento, clave

“Quiero descifrar el viento de los links”, explicaba en la rueda de prensa previa al torneo. “Sabes cómo usarlos a mi favor, dominarlos, entender exactamente qué le va a pasar a la bola según las circunstancias”, decía.

A pesar que sus experiencias en el torneo no han sido las mejores si hablamos de resultado (cuenta con un Top10 en siete participaciones y tres cortes fallados), asegura que se siente cómodo con el estilo de juego que requieren los ‘links’.

Bryson DeChambeau, junto a su caddy, en la vuelta de entrenamiento / EFE

“Entiendo que para los que han nacido en campos de este tipo es algo natural. Llevan toda la vida con ello y lo sienten de manera correcta, pero a mi, que me he criado en California, me cuesta, convencido que al final tiene que afrontar la realidad del viento cambiante que siempre rodea al Open.

Ajustes contínuos

“No es fácil aceptar que está soplando el viento a unas 15 millas por hora pero en realidad afecta como si fueran 30, es confuso, un aire má denso que obliga a hacer ajustes. Quiero aprender hasta el último detalle de cómo puedo usar el viento a mi favor”, explica.

Está convencido que estudiando cada detalle, como le gusta hacer en cada campo y situación, llegará la ocasión para levantar la Jarra del Clarete. “Claro que molesta la imprevisibilidad de los links, porque además del viento, afecta el bote de la bola en las calles. Si es justo o no, es otro debate. Está claro que la suerte influye y lo aceptas”, concluye.