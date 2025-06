La armada española, lista para hacer historia en el Tenerife Women’s Open 2025

El Tenerife Women’s Open 2025 reunirá en Abama Golf, del 5 al 8 de junio, a las mejores golfistas del Ladies European Tour, en uno de los grandes eventos del calendario internacional. En esta edición, el protagonismo español será especialmente destacado, con 17 jugadoras nacionales dispuestas a pelear por el título en casa, lideradas por campeonas contrastadas y nuevas promesas del golf femenino.

Encabezan el cartel nacional Marta Martín, última ganadora española en el LET gracias a su triunfo en el Tipsport Czech Ladies Open 2024, y Nuria Iturrioz, la más laureada de todas las presentes con cuatro victorias: dos en la Lalla Meryem Cup (2016 y 2019), además del Omega Dubai Moonlight Classic (2019) y La Sella Open (2023). También estará María Hernández, quien logró su única victoria en el circuito en el Ladies Slovak Open 2010, en una temporada debut brillante en la que también se ganó la tarjeta del LPGA. Carmen Alonso, tras 19 años como profesional y más de 250 torneos disputados, logró por fin su ansiada victoria en el LET en 2023, en el Ladies Open by Pickala Rock Resort, y será otra de las referencias en Abama.

Junto a ellas competirán también Ana Peláez, ganadora del Madrid Ladies Open 2022; Luna Sobrón, Harang Lee, Mireia Prat, Teresa Toscano, Amaia Latorre, Blanca Fernández, Marta Sanz, Marina Escobar, Paz Marfá, Natasha Fear, Clara Moyano y la canaria Emma Cabrera Bello.

Emma Cabrera-Bello, una de las figuras más reconocidas del golf femenino en las islas, se mostró especialmente ilusionada con el regreso del circuito europeo a Tenerife: «Como canaria no puedo sentirme más que orgullosa de que la isla de Tenerife, el Cabildo y Abama Golf hayan apostado de nuevo por el golf femenino. Se echaba mucho de menos. Para mí fue una experiencia preciosa jugar este torneo primero como amateur y después como profesional, y llevaba años esperando que se dieran los astros adecuados para que el golf femenino de primer nivel volviera a casa. El nivel actual ha subido muchísimo y quienes ya vivieron aquellas ediciones de los años 2000, si vuelven ahora, verán un espectáculo de muchísimo más nivel».

Emma, profesional desde 2008, valoró también cómo ha evolucionado el golf femenino en las últimas décadas: «Lo que más noto es que ahora las jugadoras le pegan mucho más fuerte. Carmen Alonso y yo, en aquellos años, luchábamos para que los directores de torneo nos pusieran los campos más largos porque teníamos una pegada potente… y ahora ya no estoy ni entre las más pegadoras. La evolución física y técnica ha sido brutal, sobre todo en el juego corto, que también ha mejorado muchísimo. Las nuevas generaciones vienen muy preparadas».

La jugadora quiso poner también en valor el atractivo único de Tenerife como destino para el golfista internacional: «Tenerife despierta emociones. Tiene un clima privilegiado que permite jugar todo el año, pero además es un espectáculo visual. Los campos tienen vistas al mar, a La Gomera, y algunos días hasta se puede ver La Palma o El Hierro. Los recorridos están diseñados como terrazas por el desnivel de la isla, lo que hace que haya muchísimos hoyos escénicos. Además, la forma en la que se han cuidado los campos, con palmerales, piedra canaria y las terrazas agrícolas de siempre, les da un encanto especial y auténtico. Son campos muy bien integrados en el entorno».

Sobre Abama Golf, sede del torneo, destacó tanto el estado del campo como su exigencia técnica: «El campo está en unas condiciones espectaculares, enhorabuena a Brendan Breen y a todo el equipo por el trabajo. Tiene greenes muy grandes con muchos desniveles, así que no solo basta con coger green, hay que dejarla en la zona buena. El viento también puede jugar un papel importante aquí. Aunque no haya vendaval, hay brisas constantes y cambios según la altitud del hoyo. Conozco bien este campo y sé que quien esté más fina con los hierros y sepa leer bien el viento va a tener ventaja. Será una semana preciosa para las jugadoras y para el público».

Tenerife vuelve así al primer plano del golf femenino, recuperando un evento que fue parte esencial del calendario del LET entre 2002 y 2010, y que tuvo como campeonas a grandes nombres como Raquel Carriedo, Elizabeth Esterl, Diana Luna, Felicity Johnson o Trish Johnson. Años después, la isla fue también sede de dos Open de España Femenino, en 2012 y 2014, reforzando su estrecho vínculo con el golf internacional.

Tenerife, destino de golf, turismo y sostenibilidad

Tenerife no solo acoge uno de los torneos más relevantes del golf femenino europeo: también se reafirma como uno de los destinos más sólidos y sostenibles del turismo de golf en Europa. Con nueve campos de primer nivel, la isla combina un clima privilegiado, una oferta hotelera cinco estrellas y una naturaleza única que seduce a miles de golfistas cada año.

Casi el 97 % del agua que utilizan los campos tinerfeños es regenerada o desalinizada, un dato que demuestra el compromiso de la isla con la sostenibilidad y la economía circular. La apuesta tecnológica en sistemas de riego, el uso de variedades de césped de bajo consumo como la Bermuda o el Paspalum, y la integración paisajística hacen de Tenerife un ejemplo de equilibrio entre deporte, turismo y medioambiente.

El perfil del turista de golf en la isla también es un activo diferencial: con una renta media familiar de 63.521 €, una estancia media de 11,6 noches y un gasto por persona y día de 213,30 €, muy por encima del visitante convencional, este segmento generó en 2024 más de 321 millones de euros en ingresos para Tenerife, un 12,2 % más que el año anterior.

Por todo ello, el Tenerife Women’s Open no es solo un torneo: es una plataforma de visibilidad para el talento nacional, la belleza del entorno y el modelo turístico de calidad que representa Tenerife. Una oportunidad para hacer historia… y para disfrutar del mejor golf en uno de los lugares más espectaculares del mundo.