El Aravell Golf Open llega al final con varias 'novias' por el título

El Aravell Golf Open by Creand vivirá una emocionante jornada final este sábado después que la clasificación tras dos jornadas de juego se encuentra muy apretada y con todo abierto de cara a los últimos 18 hoyos de juego en el torneo del Alps Tour.

El irlandés Paul McBride firmó la mejor vuelta del día, con 63 golpes (-9), gracias a 10 birdies y un solo bogey, y logró situarse lider del torneo, con un total de -12, con dos golpes de renta sobre el italiano Manfredi Manica, que firmaba 69 golpes (-3) y se situaba segundo en la clasificación con -10. Prost, primer lider, bajó a -8 y sigue en contención.

Mientras la lucha por la primera posición estaba en manos del irlandés y el italiano, por detrás en la clasificación apretaban el navarro Asier Aguirre Izcue, y el reciente campeón de España, el amateur guipuzcoano, Joseba Torres.

Alternativa española al triunfo

El navarro de 26 años lograba cerrar su segunda vuelta con 66 golpes (-5) que le permitía acercarse a la cabeza con un total de -7 y con opciones de luchar por el triunfo en la jornada final de este sábado. Aguirre cuenta con un segundo puesto esta temporada en el Memorial Giorgio Bordoni, y todavía va en busca de su primera victoria en el Alps Tour.

Por su parte, Joseba Torres finalizaba también su vuelta con 66 golpes, por un total de 136 impactos (-6) y que le mete en la lucha por el torneo. Y es que para Joseba es su primera experiencia en Aravell, donde su tío, el doble campeón del Masters, Jose María Olazábal, diseñó el campo de l’Art Urgell. A pesar de ello, Joseba reconoce que no ha sacado provecho de ello y se centra en la jornada final “donde puede pasar cualquier cosa”, dijo el sobrino del ex capitán de la Ryder en Medinah.

“La verdad es que estuve con él el lunes y ni tan siquiera se lo comenté”, explicaba este chaval que está en la recta final de sus estudios en la Universidad de Nova Southeastern (Florida) y con la mente en dar el salto al profesionalismo.

Sin viento, más fácil

“En los primeros nueve hoyos no ha sido fácil con el viento, aunque luego he podido aprovechar que ha parado y he podido sacar tres birdies, del siete al nueve”, decía el reciente campeón de España Individual en Golf Escorpión.

El torneo finaliza este sábado con la presencia de 47 jugadores con el corte en +1 y que decidirá el ganador de este torneo del Alps Tour que cuenta con una bolsa de premios de 40.000 euros de los que 5.800 irán para el triunfador.