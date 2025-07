Antonio Hortal triunfa a lo grande en el Alps de las Castillas

Emoción hasta el último putt en el desenlace del Alps de Las Castillas 2025. El protagonista en el Club de Golf Las Pinaillas ha sido Antonio Hortal, que con birdie al hoyo 18 se proclama ganador por primera vez en el Alps Tour con 16 bajo par, un golpe de ventaja sobre los segundos clasificados, Filippo Bergamaschi, Javier Barcos y Esteban Vázquez Martín, jugador amateur. El top 5 lo completan Josef Hacker, autor de un hoyo en uno en la segunda jornada, y Matteo Cristoni, líder tras los primeros 36 hoyos.

No ha podido ser más interesante el final de la 13ª edición del Alps de Las Castillas. El birdie le daba la victoria al madrileño Antonio Hortal en el hoyo 18. Con un cuádruple empate en 15 bajo par, todas las miradas estaban puestas en él y con la decisión de tener claro el golpe, Antonio Hortal firmaba el tres para 67 golpes, 16 bajo par del acumulado y primera victoria de Hortal en el circuito y primera también desde hace dos años.

“Muy contento, he jugado bastante sólido, he empezado 4 bajo los primeros nueve y luego he tenido un bache en mitad de la vuelta. He terminado con tres birdies para ganar por uno. He mirado el live scoring en el 18 y sabía que tenía que hacer tres para ganar y he metido un buen putt. Lo primero que he pensado es todo el trabajo que lleva esto y muy contento”, comentaba un emocionado Hortal. El reciente ganador planea seguir compitiendo en Madrid y a nivel nacional lo que resta de temporada "a menos que encuentre un sponsor para apoyar un calendario completo".

Triple empate en la segunda plaza

El italiano Filippo Bergmaschi ha entregado una tarjeta de 8 bajo par sin errores con 4 birdies y dos eagles. 64 golpes, unidos a sus dos vueltas anteriores de 66 y 71, que le aúpan al segundo puesto compartido con dos españoles, Javier Barcos y Esteban Vázquez. El jugador navarro comenzaba su vuelta con bogey, que después recuperó con tres birdies y un eagle por los 9 primeros. Tres birdies más por los segundos nueve y un bogey para acabar que le impidió colarse en el liderato.

Con dos segundos puestos, en La Gomera y Las Pinaillas, y una victoria en New Giza, Javier Barcos asalta el liderato de la Orden de Mérito del Alps Tour 2025 con Jacopo Vecchi Fossa, segundo y Álvaro Hernández Cabezuela, tercero. Javier Calles y Quentin Debove cierran el top 5.

Meritoria actuación del amateur de Oviedo Esteban Vázquez Martín, segundo empatado con -15 gracias a una tercera jornada de 66 golpes con seis birdies y sin cometer un solo error en toda la vuelta. Emilio Cuartero Blanco y Jorge Maicas terminaron undécimos empatados en 12 bajo par y David Salgado, en el puesto 14 compartido con -11. Asier Aguirre y Pedro Oriol cierran el top 20 con 9 bajo par.