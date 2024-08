Ana Peláez, descalificada del Open Británico

La golfista española Ana Peláez ha sido descalificada este viernes del Open Británico femenino, quinto y último 'major' de la temporada, por utilizar un visor láser para medir distancias, algo prohibido en este torneo y que la jugadora desconocía, ya que se puede usar en casi el resto de campeonatos.

Así lo ha explicado la propia jugadora malagueña en las redes sociales tras firmar 74 golpes (+2) en la segunda ronda del torneo que se juega en el legendario recorrido escocés de Saint Andrews.

"He sido descalificada. Aquí no hay ningún culpable, en todo caso responsables. El motivo es que se ha usado el láser en un torneo en el que no se puede. He confiado en mi caddie y yo no me he leído el papelito. Es mi responsabilidad. Él ha asumido que se podía usar el láser como en todos los torneos y tampoco se había leído el papel", narra la jugadora.

No hay culpables

"No hay ningún culpable. Mi caddie no deja de ser un caddie increíble. Hemos hecho un trabajo impresionante. Lo del láser ha sido en dos hoyos. Podíamos haber hecho el par (72) y estoy supercontenta. El amor es lo más importante y prefiero vivir cada situación desde ahí. La vida sigue; voy a seguir entrenándome, jugando, creciendo... Tengo mucho amor por Miguel, que no lo está pasando bien. Ya estaré en algún major dando guerra", agregó.

Ana Peláez se queda fuera del torneo por usar un telémetro láser y tras haber hecho el par (72) el primer día y un 74 (+2) el segundo.