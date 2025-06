Ana Peláez brilla en Abama Golf y peleará por el triunfo en el Tenerife Women’s Open

El Tenerife Women’s Open 2025 vivió este sábado una tercera jornada vibrante en Abama Golf, marcada por el sobresaliente rendimiento de la malagueña Ana Peláez, que con una espectacular tarjeta de 66 golpes (-6) firmó la mejor vuelta del torneo y se colocó en segunda posición empatada con -7 al total, a tan solo un golpe de líder Sara Kouskova.

Peláez, que venía jugando a buen nivel toda la semana pero sin terminar de acertar con el putt, lo bordó este sábado en un día de golf para el recuerdo. Birdies en el 3, 6, 11, 17 y 18, y un hoyo en uno en el par 3 del hoyo 7 —uno de los momentos más celebrados del día— impulsaron su remontada en la clasificación. La malagueña, muy cómoda desde el inicio, se mostró firme en su estrategia: «Ha sido una vuelta muy divertida. Iba muy tranquila y sabía que quería disfrutar, independientemente del resultado. Creo que la clave ha sido mantener esa actitud paciente y fluir con el juego».

El entendimiento con su caddie fue fundamental. «Nos conocemos desde hace años y hay afinidad. Aunque no hablemos todo el tiempo, mantenemos siempre la misma actitud, tanto en los golpes buenos como en los malos», explicaba Ana. Sobre su hoyo en uno, lo contaba así: «Estábamos entre palos y decidí jugar más conservadora, al borde del búnker. Cuando vi que la bola salía bien ya me giré, y mis compañeras empezaron a celebrarlo. ¡Había entrado! Fue un momento muy guay, muy especial».

Lidera la checa Kouskova

Peláez, que ya sabe lo que es ganar en el LET (Madrid Ladies Open, 2022), no escondía su emoción por competir en casa: «Me encanta jugar en España, siempre lo digo. Me da una sensación de calorcito especial, me siento más tranquila, como en mi sitio. Poder compartir semanas como esta con la gente que me apoya es un lujo».

Por delante de ella, y aprovechando el tropiezo de la irlandesa Lauren Walsh (que firmó +5), se colocó como nueva líder la checa Sara Kouskova, una de las jugadoras más en forma del circuito. Con una vuelta de 69 golpes (-3), la reciente ganadora del Jabra Ladies Open alcanzó el liderato en solitario con -8 al total. Su ronda incluyó birdies en los hoyos 6, 11, 14 y 17 y un único bogey en el 12.

«Ha sido una vuelta muy sólida. Ayer terminé muy cansada por la humedad, pero hoy me sentí cómoda desde el principio. Este campo exige estar muy presente golpe a golpe. Estoy contenta con cómo estoy golpeando y tomando decisiones», explicaba Kouskova, que afronta la última jornada con confianza, pero sin mirar demasiado la tabla: «Intento no pensar en resultados. Estoy feliz de estar sólida, de tomar buenas decisiones… y eso es todo lo que puedo pedir».

Con -7 acompañan a Peláez en la segunda posición la finlandesa Noora Komulainen (vuelta de -3) y la singapurense Shannon Tan, que firmó el par del campo. Un golpe más atrás, con -6, aparece un grupo de perseguidoras de máximo nivel como Helen Briem, Amelia Garvey, Alessandra Fanali y Emma Spitz. Hasta doce jugadoras se sitúan en una diferencia de apenas cuatro golpes, lo que anticipa una jornada final de infarto este domingo en Abama Golf.

Marta Martín resiste y sigue en la pelea

Entre las españolas, Marta Martín logró mantenerse entre las diez primeras a pesar de firmar una vuelta de +2 (74 golpes). «He empezado muy acelerada, pero luego me he centrado y he vuelto a mi rutina. Hoy no he estado tan fina con el putt, pero sigo confiando en mi juego. El segundo golpe del 18, desde entre las palmeras, ha sido el mejor del día. Espectacular.», confesó la madrileña, que con -3 al total aún tiene opciones si encuentra el ritmo en la última jornada.

Blanca Fernández firmó una sólida vuelta que la deja en -1, mientras que Luna Sobrón (+3), Clara Moyano (+4) y Amaia Latorre (+6) intentarán remontar posiciones en el cierre del domingo.