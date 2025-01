Alejandro del Rey conquista su primer torneo del circuito europeo

El golfista madrileño Alejandro del Rey firmó este domingo la primera victoria en su trayectoria en el DP World Tour al imponerse en el Ras Al Jaimah Championship disputada en Emiratos Árabes Unidos, con una sobresaliente actuación en la que no dio opciones a sus rivales. Tras una gran tercera jornada donde cogió el mando del torneo, ya no lo soltó para imponerse con claridad.

Del Rey, que el 12 de febrero cumplirá 27 años, había conseguido hasta ahora un tercer puesto, en Singapur en febrero de 2023, en 69 torneos disputados desde 2018 en el circuito europeo.

Profesional desde 2000, ocupaba hasta ahora el puesto 308 en la clasificación mundial, aunque su victoria en el torneo emiratí, por el que se embolsa 425.000 dólares (unos 405.000 euros), va a suponer un salto en su ránking y le sitúa en séptima posición en la tabla de la Carrera a Dubái.

Feliz por la victoria

“Estoy muy feliz. Es por lo que he trabajado en mi carrera. Me gusta ganar y no he tenido la opción hasta ahora, por lo que ha sido duro”, declaró Del Rey al término del torneo. El golfista madrileño completó el torneo con una tarjeta de -22 golpes (65 impactos en la cuarta ronda), por delante del inglés Marcus Armitage, con -18 (68), y del español David Puig, tercero con -15 (65).

El madrileño arrancó la última jornada como líder con dos golpes de ventaja sobre Armitage y su regularidad -cinco ‘birdies’ en los 18 hoyos- le permitió ampliar la ventaja sobre el inglés en otros dos impactos.

Puig afrontó el cuarto recorrido en sexta posición, pero logró remontar y aguantar la presión del australiano Jason Scrivener. El jugador de La Garriga (Barcelona), de 21 años, está integrado en el circuito LIV que patrocina Arabia Saudí y formó parte del equipo español en los Juegos de París junto a Jon Rahm. Otro de los españoles, Iván Cantero, empató en sexta posición con el inglés Joe Dean al completar el recorrido con -12 golpes.