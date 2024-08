Aaron Rai se estrena a oscuras en el PGA Tour

El golfista inglés Aaron Rey logró estrenar su casillero de victorias en el PGA Tour después de imponerse el domingo por la noche en el Wyndham Championship (Carolina del Norte), último torneo de la temporada regular del PGA Tour, con un total de 262 golpes (-18).

Rai finalizaba el torneo en la oscuridad con una vuelta de 64 golpes (-6) debido al aplazamiento de la primera jornada debido a la lluvia, para acabar triunfando con dos golpes de renta sobre sus perseguidores. Un triunfo que le permite embolsarse 1,4 millones de dólares por la victoria y 500 puntos FEdEX.

Aunque la victoria también abre las puertas al inglés a los torneos importantes del PGA la próxima temporada como el The Sentry, The Players Championship, The Masters y elPGA Championship. No está nada mal el botín para el jugador que ha centrado su carrera en el DP World Tour, pero ha encontrado un resquicio en el millonario circuito norteamericano.

Nueva vida en el PGA Tour

Y es que Ray podrá hacer su debut en el torneo de campeones en Plantation Course en Kapalua, y también en Augusta. Una victoria que le permite mantener la tarjeta de ganador del PGA Tour hasta 2026.

El estadounidense Billy Horschel felicita a su amigo Aaron Rai tras lograr la victoria en Carolina del Norte / EFE

Rai, con ancestros indios, creció en la localidad de Wolverhampton, en Inglaterra, y se inició en el golf con tan solo cinco años. Creció soñando convertirse en piloto de Formula Uno, pero la realidad es que se le dio mejor el golf a pesar de los intentos de su padre para que se decantara por el tenis, logrando tres triunfos en el Challenge Tour y dos en el DP World Tour.

En su nueva vida en el PGA Tour, ha necesitado 89 torneos para lograr el triunfo y se ha situado en el puesto 25 del ranking Fedex, que le abre las puertas a alcanzar el torneo final, el Tour Championship, en East Lake donde solo lo alcanzan los mejores 30 del PGA Tour. Con tan solo 29 años, el inglés empieza una nueva vida en el PGA Tour, la que encumbra a los ganadores en su circuito y seguramente no será la última.