Yáser Asprilla, 'desaparecido' en Turquía: "Tienen una opción de compra bastante importante"

La ilusión que despertó Yáser Asprilla en su llegada al Girona se fue desvaneciendo poco a poco. El extremo colombiano, cuyo talento lo convirtió en el fichaje más caro de la historia del club catalán, que pagó 18 millones al Watford hace año y medio, nunca logró adaptarse ni cumplir con las expectativas que generó.

“Es un fichaje para muchos años”, decía Michel en su llegada, aunque pedía “tranquilidad e ir paso a paso”. Sin embargo, el sueño se empezó a desmoronar temprano. “El ‘10’ no se le puede dar a un jugador joven. El ‘10’ lo tiene James en el otro lado, pregúntale si se lo va a quitar en la selección de Colombia”, comentó el técnico, anticipando los problemas que vendrían cuando el cafetero eligió este dorsal tan significativo en el fútbol.

Yaser Asprilla, nuevo jugador del Girona / SPORT.es

Pasaban los meses y Asprilla dejaba destellos de calidad, pero de manera irregular. Tras una temporada entera, no acabó de adaptarse al fútbol español. La situación no cambió en el primer tramo del actual curso, y con el equipo peleando duramente por la permanencia, se agotó la paciencia.

La situación de Asprilla me preocupaba mucho Quique Cárcel — Director deportivo del Girona

El director deportivo Quique Cárcel reconoció en rueda de prensa durante el balance del mercado invernal que el caso de Asprilla “le preocupaba mucho”. Finalmente, el jugador fue cedido al Galatasaray, tras un primer tramo de la temporada 2025-26 muy pobre tanto en rendimiento como en protagonismo.

Oportunidad turca

En Turquía, Asprilla todavía no se ha reencontrado con su mejor nivel. Apenas ha disputado 176 de 630 minutos posibles, siendo titular en solo uno de los siete encuentros y sin disputar ni un minuto en la Champions League, pese a los seis cambios que realizó el equipo en su último compromiso en la competición reina. Sin embargo, los octavos de final representan una oportunidad de lujo para mostrarse en el escaparate más importante del fútbol europeo.

Asprilla, cedido al Galatasaray con opción de compra / Galatasaray

Quique Cárcel aseguró también que el club turco cuenta con “una oferta de compra bastante importante” y que Asprilla necesitaba salir de Girona “para buscar nuevos proyectos”. Los últimos rumores sitúan al colombiano de vuelta en Inglaterra, esta vez con el Leeds United, de cara a la próxima temporada.

Lo que está claro es que en Montilivi parecen haber perdido la fe en su incorporación récord. Su talento es innegable, pero hasta ahora aún no se ha podido ver la versión que prometía desde su llegada.