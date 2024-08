Yaser Asprilla: "Estaba 100% seguro de que quería venir al Girona"

Yaser Asprilla inicia una nueva etapa. La más exigente de su corta y apasionante carrera. Llega a un Girona que hizo historia con su clasificación a la Champions League, pero que ha ido sufriendo varias bajas importantes por el camino. Su llegada, sin embargo, devolvió la ilusión a una afición falta de un ídolo en Montilivi.

Pues bien, se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club (18 'kilos' más variables) y portará ni más ni menos que el '10' a sus espaldas. Casi nada. Pero Yaser está "muy tranquilo" y con muchas ganas de "crecer, trabajar y dar alegrías a la afición".

"MUY TRANQUILO Y CON GANAS DE DEBUTAR EL JUEVES"

El joven y talentoso 'cafetero', procedente del Watford, se convierte en la décima incorporación del Girona de Champions. Una incorporación, por cierto, que no fue para nada sencilla de llevar a cabo, dado que la competencia entre clubes era infernal. Porto, Leicester, Rennes... pero él tenía claro que quería venir al Girona. La propuesta táctica, el clima o el idioma le hicieron decantarse por el cuadro que dirige Míchel.

Yáser Asprilla ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Girona CF. / Marc Martí / Diari de Girona

Su descaro, tremenda habilidad en el desborde y zurda mágica lo convierten en una de las grandes promesas del panorama futbolístico actual. Tiene olfato goleador: seis goles - y ocho asistencias - la temporada pasada entre Championship y FA Cup.

"Siempre he jugado mucho de mediapunta, pero es verdad que últimamente he jugado mucho por banda. Llego al Girona con mucha ilusión y estoy preparado para debutar el jueves. Tengo ganas de dar alegrías a la afición”, expresó. Y no dudó en afirmar que sus referentes son Leo Messi y su compatriota Juan Fernando Quintero.

DELFÍ GELI Y QUIQUE CÁRCEL, MUY ILUSIONADOS

Delfí Geli, presidente de la entidad, y Quique Cárcel, director deportivo, arroparon a Yaser en su presentación como 'gironí'. "Es un jugador de futuro con grandes posibilidades", aseguró, ilusionado, el máximo mandatario del Girona.

Y Quique Cárcel incidió en el paso adelante que había dado el club estos últimos años, recordando que su fichaje hubiera sido imposible de haberse llevado a cabo años atrás.

Yaser Asprilla es el nuevo 'crack' del Girona / @yaser_asprilla_10

"Es un jugador con un talento especial, con un gran potencial y con mucho margen de crecimiento porque es muy joven". Con explosividad en los metros finales", destacó.

Recalcó, además, que es un futbolista "diferente a Savinho". El brasileño fue el jugador más diferencial del equipo, y se ha adaptado a las mil maravillas al esquema de Pep Guardiola. "Savinho es más extremo, pero él quizá tiene más capacidad de jugar por dentro".

Sea como fuere, Yaser Asprilla ya es jugador del Girona. Su potencial y calidad lo convierten en el nuevo 'crack' de una afición que se muere de ganas de verle en acción. Veremos si Míchel le da minutos el jueves en Montilivi.