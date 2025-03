Yangel salva un punto que sabe a poco

Se intuía que sería un partido muy abierto. Incentivos había de sobra para saber que Montilivi disfrutaría de una tarde emocionante de fútbol. Dos equipos con una clara y atractiva filosofía se veían las caras en una cita que se antojaba clave para determinar sus respectivos rumbos en lo que resta de temporada. Y no nos defraudarían. Intercambio constante de golpes, acompañado de buen fútbol, que terminaría en un empate que pudo saber a poco, sobre todo para un Girona que venía con la necesidad de sumar de tres en tres (2-2). Tsygankov desató la euforia en Montilivi, pero Alfon, primero, y Marcos Alonso desde el punto de penalti, dieron la vuelta al marcador. Yangel apareció al rescate con un testarazo impecable (2-2).

Inicio algo accidentado por el choque de trenes entre Oriol Romeu e Ilaix Moriba, que en primera instancia había sufrido la falta de Yangel. El de Ulldecona le golpeó con la rodilla al exazulgrana, que se rehizo y, por suerte, el susto quedó en nada. Y empezaba lo bueno. En tres toques se plantaba el Celta en el área del Girona. Y en una de esas llegaría el primer aviso de los de Giráldez: centro a Williot, que no conectó bien su disparo y acabó en las manos de Gazzaniga. Le costaba salir con el balón jugado desde atrás al cuadro local, que veía como, en un momento de lucidez, Krejci se envalentonaba y conducía el balón hasta casi el área de Guaita.

Marcos Alonso asumió la pena máxima con elegancia / @LaLiga

En la primera acción de peligro real del Girona, llegó el tanto de Tsygankov. Sucedió aquello que no estaba sucediendo este curso: la efectividad en la pegada. Oriol Romeu firmó un disparo con la zurda que se estrelló en el palo y, en la jugada posterior, Krejci sirvió un centro desde la izquierda que dejó hacia atrás Yangel con la testa, y remató el ucraniano. Celebración que hacía meses que no presencíabamos, cogiendo la espada láser de Star Wars, siendo ese 'jedi' tan necesario en el Girona.

Tsygankov, el 'jedi' del Girona / @gironaFC

El Celta, eso si, no se achicó. No iba a dar el partido por perdido. Nunca lo hace. El Girona estaba muy sólido atrás, no cometiendo esos errores que tanto le había castigado con anterioridad. Sin embargo, apareció el 'protegido' de Giráldez, Iker Losada, para devolver la igualdad al marcador. Carreira se recorrió la banda derecha y dejó atrás a Miguel. Blind tardó en hacer la cobertura e Iker, queestaba solo, solísimo, en el área, remató a placer.

Tras el paso por vestuarios entró algo mejor el Celta al césped de Montilivi. Ortiz Arias señaló una pena máxima algo polémica de David López sobre Alfon, cuando ambos iban en carrera y el '12' cayó en el área. Asumió la responsibilidad un Marcos Alonso que lanzó el penalti con elegancia, rasito al palo.

Estaba todo abierto, el Celta quería más y el Girona se armaba de valor para tirar de épica. Y apareció Yangel, 'soldado' de Míchel. Cuarto gol en lo que va de temporada. Testarazo impecable directo al palo para rescatar (otra vez) al Girona. Tanto Míchel como Giráldez agitaron el avispero, dando entrada a Arthur, Stuani, Asprilla, Iago Aspas o Borja Iglesias.

Alguna que otra ocasión clara, como un disparo muy blando de Stuani o una internada de Alfon que negó Arnau. Reparto de puntos, como ya sucedió en Balaídos, que sabe a poco, sobre todo, para el Girona, que necesitaba una victoria para retomar el vuelo y coger confianza en este tramo clave de curso.