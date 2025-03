Yangel Herrera calienta el derbi: "No descarto mandar callar a la afición del Espanyol otra vez"

El Espanyol-Girona está a la vuelta de la esquina. Este próximo lunes se enfrentan dos equipos separados por cinco puntos en un partido que nada tendrá que ver con el de la primera vuelta, cuando el Girona pasó el rodillo ante un inoperante cuadro blanquiazul (4-1). A tres días del encuentro, el centrocampista rojiblanco Yangel Herrera habló de su pasado perico y del polémico gesto que realizó en el RCDE Stadium cuando marcó hace dos años.

El Espanyol nunca ha logrado ganar al Girona en casa en LaLiga. Desde el primer partido entre ambos en la temporada 17/18 (0-1), todo han sido empates o victorias para los rojiblancos. En el episodio más reciente, en enero de 2023, el gran protagonista del encuentro fue Yangel Herrera.

Celebración polémica

Con 2-1 en el marcador con goles de Toni Villa para el Girona y de Puado y Joselu para el Espanyol, el cuadro blanquiazul ya se veía con los tres puntos en el bolsillo. Pero apareció el centrocampista venezolano para poner el empate en el 85' y mandar callar a la afición blanquiazul llevándose el dedo índice a la boca.

Fue un gesto extraño, teniendo en cuenta que Yangel Herrera formó parte de la plantilla perica el año anterior, donde no tuvo continuidad por culpa de las lesiones y no pudo demostrar lo que demostró durante dos años en el 'EuroGranada'. Dos temporadas después, el ahora mediocentro del Girona ha explicado su gesto y ha asegurado que podría repetirlo en caso de marcar.

"Me salió así, era lo que sentía, lo que llevaba dentro. Por cómo ellos me veían, no les pude dar el rendimiento y el nivel que estoy dando aquí en el Girona. Fue como decirles que realmente soy un jugador importante, soy un jugador bueno y en ese momento me salió así", comenzó diciendo en una entrevista para 'RAC 1'. "Recibí muchas críticas de la afición, pero realmente estoy bastante tranquilo y bastante contento por ese gol que hice y por cómo lo celebré. No descarto volver a hacer lo mismo, primero hay que marcar", sentenció Herrera.