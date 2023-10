Yan Couto, de consolidarse en Girona a debutar con Brasil

El brasileño recibió la llamada de Fernando Diniz tras un gran inicio de temporada El lateral disputó sus primeros minutos con la selección absoluta en la madrugada del jueves ante Venezuela

El Girona está siendo uno de los equipos revelación de LaLiga por muchos motivos. Míchel Sánchez es el gran artífice de que el conjunto gironí esté asentado en puestos Champions durante este parón de selecciones, pero esta machada no sería posible sin el nivel mostrado por algunos futbolistas que están sacando su mejor versión esta temporada. Ese es el caso de Yan Couto, quien ha dado un paso al frente en este inicio de campeonato ante la lesión de Arnau Martínez.

El brasileño afronta su tercer año cedido (segunda consecutivo) desde que el City Group se hizo con sus derechos y estableció relaciones con el club catalán, aunque durante este periodo también tuvo una cesión al Braga. No obstante, su rendimiento no había terminado de explotar hasta ahora. Es más, la temporada pasada tan solo fue titular en 13 ocasiones de las 26 que participó.

Esta situación se dio, en gran parte, por el rendimiento de 'Arnaueti'. El lateral español se consolidó en Primera División, un hecho que le hizo estar en la órbita del Barça durante el último mercado de fichajes en su búsqueda para reforzar esa demarcación. Además de convertirse en uno de los 25 futbolistas nominados al Golden Boy.

Arnau Martínez, clave en el Girona | EFE

Es por ello que, en muchas ocasiones, el técnico madrileño optaba por ubicarlo en posiciones más avanzadas para potenciar su fútbol más ofensivo, puesto que siempre había destacado como carrilero. Un claro ejemplo fue el primer partido contra la Real Sociedad, donde salió de inicio junto a Arnau Martínez, pero jugando por delante suyo en la misma banda.

Unos molestias en el tobillo del futbolista de Premià de Dalt le brindaron la oportunidad de tener continuidad en una posición donde, hasta el momento, intervenía esporádicamente dada la competencia. Esta temporada ya encadena cinco titularidades y en cuatro de ellas, sin 'Arnaueti', completando los 90 minutos. No hay ninguna duda de que está aprovechando cada minuto que se encuentra sobre el césped, ya que ha participado directamente en tres goles del equipo. Dos asistencias y un tanto en Granada que lo definen como uno de los principales argumentos ofensivos de Míchel.

La irrupción del brasileño en la competición doméstica no ha pasado desapercibida en su país, donde aún no había debutado con la absoluta pero ya disputó un Mundial Sub-17 con los colores de la 'Canarinha'. En aquel torneo, que se realizó en 2019, acabó ganando Brasil a México en la final y fue incluido en el once ideal, generando interés no solo en el Manchester City sino también en el FC Barcelona.

Las lesiones de Renan Lodi y Vanderson han hecho que Fernando Diniz, actual seleccionador, le llame para los partidos clasificatorios al Mundial 2026. Y no solo eso, una lesión de Danilo contra Venezuela a los 42 minutos de juego le hicieron vestirse, por primera vez, la elástica carioca en un partido oficial.

Yan Couto no pudo tener la noche perfecta, debido a que Eduard Bello puso el empate en el marcador en los instantes finales del encuentro, pero seguramente frente a Uruguay tenga una nueva oportunidad para marcharse de la concentración con un mejor sabor de boca a nivel colectivo.