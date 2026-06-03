GIRONA
Witsel, libre tras el descenso del Girona
El belga es uno de los cinco futbolistas que acaba contrato el 30 de junio
Se prevé un verano largo en los despachos. La secretaría técnica, con Quique Cárcel a la cabeza, tiene un sinfín de carpetas por resolver en las próximas semanas. El Girona comunicó el adiós de un Míchel que ya fue anunciado como nuevo entrenador del Ajax y deberá acometer una reconstrucción de la plantilla debido al descenso a Segunda División.
Más allá de aquellos jugadores que cuentan con cartel en el mercado o poseen una ficha demasiado elevada para la categoría plata del fútbol español, hay unos tantos - cinco para ser exactos - integrantes de la plantilla que acaban contrato el próximo 30 de junio: Juan Carlos, David López, Daley Blind, Axel Witsel y Cristhian Stuani.
Cada vez más lejos de Montilivi
Cada caso es bien distinto. Juan Carlos está más cerca de poner fin a su periplo en Montilivi. La lesión de rodilla a principios de curso le ha mantenido todo el curso en la enfermería, pero no ha dejado de ser una figura clave en el vestuario. Llegó en la 2019/20 y, desde entonces, se convirtió en una pieza muy bien valorada por la plantilla y la estructura del club.
A él apunta a sumarse un Daley Blind que hace meses fue objeto de una tentativa del club de sus amores, el Ajax, tal y como fuimos informando en SPORT. Con la llegada de Míchel al banquillo y el descenso a Segunda, el futuro del neerlandés está cada vez más lejos de Girona. Si finalmente pone fin a su etapa en Montilivi, lo hará tras tres temporadas magníficas en las que se convirtió en un ejemplo de profesionalidad, liderazgo y compromiso.
Lo que sí parece claro es que la etapa de Axel Witsel ha llegado a su fin. Corta, pero intensa. El belga ha sido, sin lugar a dudas, una de las pocas notas positivas de un año para olvidar.
Según informa el programa 'Què T'Hi Jugues' de la 'Cadena SER', el exatlético firmó un contrato de una temporada más otra opcional, pero la continuidad de la segunda estaba ligada a la permanencia del Girona en Primera División. De esta forma, Witsel será agente libre a partir del 30 de junio.
David López, más cerca de seguir
Como contraste a un sinfín de noticias negativas, aparece un David López que tiene más opciones de seguir en la plantilla. El de Sant Cugat no ha tenido la continuidad deseada debido a los distintos problemas físicos sufridos y apenas participó en seis partido, incluida la final frente al Elche, donde fue titular.
Es uno de los líderes del vestuario y, según apunta 'Girona Media', el club le habría enviado una propuesta de renovación adaptada a la nueva realidad del equipo, con una reducción significativa de la ficha.
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