LA LIGA
Witsel: "El Girona era la mejor opción para mí y mi familia"
El reciente fichaje del conjunto catalán aseguró que se decantó por el proyecto de Míchel, a pesar de tener buenas ofertas en la Serie A
EFE
Míchel ya tiene a su nuevo pivote, Axel Witsel. El centrocampista belga ha sido presentado como nuevo jugador del Girona y ha admitido que antes de firmar por su nuevo equipo estuvo "cerca" de jugar en Italia, pero que finalmente se decantó por la oferta del club catalán porque "era la mejor opción" para él y su familia.
"Cuando hablé con el Girona sentí esa conexión que tu cabeza te dice que es el sitio al que tienes que ir. Fue todo muy rápido; la mejor opción para mí y mi familia era esta", explicó el veterano jugador de 36 años en un acto celebrado en el estadio de Montilivi.
Acompañado por el presidente de la entidad, Delfí Geli, y el director deportivo, Quique Cárcel, Witsel llega libre procedente del Atlético de Madrid, donde ha jugado en las últimas tres temporadas como central, con la intención de asentarse en el centro del campo del equipo de Míchel Sánchez. Además, se ha convertido en la cuarta incorporación del conjunto catalán tras los fichajes de Hugo Rincón (Athletic Club), Vitor Reis (Manchester City) y Thomas Lemar (Atlético de Madrid).
Un jugador que puede aportar tanto dentro como fuera del terreno de jeugo
"El míster (Míchel) me ha dicho que quiere que juegue en el centro del campo. En el Atlético jugaba de central, pero toda mi carrera la he jugado en la posición de '6'. Estoy acostumbrado, aunque si el entrenador me necesita atrás también estoy listo", agregó un futbolista que destaca por su polivalencia y capacidad defensiva desde el pivote .
Aunque más allá de lo que pueda aportar futbolísticamente, Witsel cree que a sus 36 años puede "ayudar a los jóvenes tanto dentro como fuera del campo" en un equipo que, en su opinión "tiene calidad".
Compromiso con un proyecto importante
Además, ha elogiado la organización interna del Girona -"es como la del Atlético", ha subrayado-, con el que ha firmado un contrato por una temporada más otra en función de objetivos, es decir, hasta 2026.
En este sentido, ha dicho que quiere aprovechar la oportunidad de jugar en una liga de nivel como la española "el máximo tiempo posible". Aunque ha reconocido que le falta "ritmo de entrenamientos y minutos de partidos", si bien ha puntualizado que trabaja "fuerte" para entrar en la convocatoria del partido liguero que el Girona disputará este domingo frente al Villarreal.
El Girona, en busca de encauzar el rumbo
Con la llegada del 132 veces internacional con Bélgica, el Girona intentará dar un golpe de efecto para remediar los problemas que lleva arrastrando desde la temporada pasada. Los catalanes terminaron en decimosexta posición, a un solo punto de la zona de descenso.
Además, este año tampoco lo han comenzado con buen pie, cayendo por un contundente 1-3 frente al Rayo Vallecano en un debut liguero decepcionante.
- Cambio de criterio: petición denegada de LaLiga al Barça
- Mercado de fichajes, hoy 18 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Operación Szczesny en el Barça
- Flick 'bloquea' que los canteranos viajen a Brasil
- El Barça confirma una 'pelea' con LaLiga por los asientos VIP
- El Barça no quiere con Bardghji un 'caso Mastantuono
- El Barça se explica: los detalles del aval y la masa salarial del club
- Mensaje' de Flick a Casadó