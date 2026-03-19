Witsel camina hacia la renovación

Había gente que no acababa de ver claro el fichaje de Axel Witsel el pasado verano. Treinta y seis -ahora ya treinta y siete- años y poca participación la última temporada con el Atlético de Madrid generaban dudas sobre su estado físico y si aún tenía cuerda para jugar al máximo nivel. Ofertas no le faltaban. Equipos de la Serie A como el Udinese o el Cagliari hablaron con él, así como la Real Sociedad. Finalmente, Quique Cárcel logró seducirlo para que viniera al Girona con un contrato de una temporada con opción a otra en función de ciertos objetivos.

Quienes dudaban en agosto han ido quedando en evidencia al mismo tiempo que el belga crecía y se convertía en indiscutible para Míchel y en un jugador fundamental para el Girona. Músculo, colocación, inteligencia, calidad y pulmones han convertido a Witsel en un hombre estructural en el equipo. Su buen rendimiento, además, ha hecho que vuelva a la órbita de la selección y haya estado en las dos últimas convocatorias del técnico belga, Rudi Garcia, con la vista puesta en su cuarto Mundial.

En Girona juega y es feliz. Todo apunta, por tanto, a una renovación que debería activarse pronto, ya que el belga cumplirá los requisitos de rendimiento necesarios. Lo dijo Cárcel hace unos meses: "Más que la edad, miramos el rendimiento". Y el rendimiento de Witsel es innegable.

"No es ningún último baile. Quiero aprovechar al máximo el tiempo que me quede", decía en agosto durante su presentación como nuevo jugador del Girona. Witsel dejaba claro que no venía a pasar el rato, sino a vivir "con intensidad cada partido" y a ayudar al club a seguir creciendo. Y así ha sido. El belga se convirtió en indiscutible para el técnico en cuanto estuvo en condiciones. Debutó contra el Sevilla en casa (0-2) y desde entonces ha sido titular siempre, salvo cuando ha estado de baja por sanción -por la expulsión contra el Levante- o por lesión a principios de enero, cuando se perdió tres partidos (Osasuna, Espanyol y Getafe) y empezó desde el banquillo los dos siguientes tras recuperarse (Real Oviedo y Sevilla).

Los números hablan por sí solos: Witsel ha disputado hasta ahora 22 partidos, 20 de ellos como titular y en 19 ha jugado más de 45 minutos. Un pilar, sin duda, para el Girona, al que ni siquiera la llegada de Fran Beltrán ha afectado. El damnificado ha sido Iván Martín, mientras que el belga se ha mantenido en el once junto a Beltrán y un mediapunta que ha sido Lemar u Ounahi.

Además, ha aportado en la faceta ofensiva, tanto en acciones a balón parado peinando la pelota en el primer palo como con el gol de tijera al Barça en Montjuïc. Todo hace pensar, por tanto, que en los próximos días el club debería recompensar el buen trabajo de Witsel con la renovación por una temporada más.