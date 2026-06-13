Witsel aclara su futuro: "Soy ya agente libre y no creo que siga en el Girona"

Axel Witsel está a las puertas de su cuarta Copa del Mundo. Se dice pronto. "Estoy muy orgulloso", confesó. "Messi, Modric y Ronaldo están en seis y yo en cuatro. Es algo de lo que estar súper orgulloso", aseguró. Bélgica inicia su andadura en la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México el lunes 15 de junio a las 21:00 (hora peninsular española) frente a la Egipto de Mohamed Salah y Omar Marmoush.

El centrocampista compareció ante los medios y prácticamente dio por cerrada su etapa en Montilivi: "No. No lo creo [que siga en el Girona]. Soy ya agente libre y lo hemos dejado de lado".

"Ha sido una temporada con un poco de sentimientos encontrados. Por un lado, colectivamente fue una decepción, pero individualmente tuve muchos minutos de juego. He jugado muchos partidos de primer nivel y esa es una de las razones por las que estoy aquí delante de vosotros", valoró.

Axel Witsel, durante un partido con el Girona / Europa Press

No piensa en la retirada. Aún tiene mucho fútbol en sus botas: "Todavía quiero jugar. Veremos dónde el año que viene. Estaría bien quedarme en la Liga, pero estoy abierto a varias ofertas. Ya veremos. A mi edad, con 37 años, tampoco puedes cerrarte a un destino. Es importante disfrutar de mi cuarta Copa del Mundo y eso es lo principal por ahora".

Descartó, eso sí, un retorno a la liga belga. Dio sus primeros pasos en el Standard de Lieja, pero "dije 'no' enseguida". "Es el club de mi corazón y así seguirá siendo siempre. Para que no haya polémica y se frustre como la última vez, prefiero que quede claro desde el principio", manifestó.

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Informó el programa 'Què T'Hi Jugues' de la 'Cadena SER' días atrás que el exatlético firmó un contrato de una temporada más otra opcional, pero la continuidad de la segunda estaba ligada a la permanencia del Girona en Primera División.