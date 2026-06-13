Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barça - AalborgClasificación F1Mundial 2026Caso NegreiraDónde ver Mundial 2026Mercado de fichajesZamora - SabadellTopuria vs GaethjeJulián ÁlvarezBarcolaHorario F1Partidos Mundial 2026 hoyBrasil - MarruecosClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Etapa 7 Tour Auvergne-Rhône-AlpesFinal playoff Primera DivisionLa Laguna Tenerife - BarçaNoticias BarçaDónde juega EspañaNormas DGTRafa NadalInfancia TopuriaPerros y gatosHaciendaRefugio TopuriaCalendario España MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

GIRONA

Witsel aclara su futuro: "Soy ya agente libre y no creo que siga en el Girona"

El belga expresó su orgullo de disputar su cuarta Copa del Mundo y prácticamente dio por cerrada su etapa en Montilivi

Axel Witsel of Girona FC in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and Real Betis at Montilivi stadium on April 21, 2026 in Girona, Spain. AFP7 21/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Girona FC v Real Betis - LaLiga EA Sports;

Axel Witsel of Girona FC in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and Real Betis at Montilivi stadium on April 21, 2026 in Girona, Spain. AFP7 21/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Girona FC v Real Betis - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Axel Witsel está a las puertas de su cuarta Copa del Mundo. Se dice pronto. "Estoy muy orgulloso", confesó. "Messi, Modric y Ronaldo están en seis y yo en cuatro. Es algo de lo que estar súper orgulloso", aseguró. Bélgica inicia su andadura en la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México el lunes 15 de junio a las 21:00 (hora peninsular española) frente a la Egipto de Mohamed Salah y Omar Marmoush.

El centrocampista compareció ante los medios y prácticamente dio por cerrada su etapa en Montilivi: "No. No lo creo [que siga en el Girona]. Soy ya agente libre y lo hemos dejado de lado".

"Ha sido una temporada con un poco de sentimientos encontrados. Por un lado, colectivamente fue una decepción, pero individualmente tuve muchos minutos de juego. He jugado muchos partidos de primer nivel y esa es una de las razones por las que estoy aquí delante de vosotros", valoró.

Axel Witsel, durante un partido con el Girona

Axel Witsel, durante un partido con el Girona / Europa Press

No piensa en la retirada. Aún tiene mucho fútbol en sus botas: "Todavía quiero jugar. Veremos dónde el año que viene. Estaría bien quedarme en la Liga, pero estoy abierto a varias ofertas. Ya veremos. A mi edad, con 37 años, tampoco puedes cerrarte a un destino. Es importante disfrutar de mi cuarta Copa del Mundo y eso es lo principal por ahora".

Descartó, eso sí, un retorno a la liga belga. Dio sus primeros pasos en el Standard de Lieja, pero "dije 'no' enseguida". "Es el club de mi corazón y así seguirá siendo siempre. Para que no haya polémica y se frustre como la última vez, prefiero que quede claro desde el principio", manifestó.

Noticias relacionadas

Informó el programa 'Què T'Hi Jugues' de la 'Cadena SER' días atrás que el exatlético firmó un contrato de una temporada más otra opcional, pero la continuidad de la segunda estaba ligada a la permanencia del Girona en Primera División.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL