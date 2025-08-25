Vuelven a darle calabazas al Girona

El Girona necesita fichar. Su horrible comienzo en La Liga con dos dolorosas derrotas en los primeros dos partidos y la perdida de jugadores importantes como Miguel Gutiérrez, quien puso rumbo al Nápoles a cambio de 18 millones de euros, obligan al conjunto catalán a reforzarse. Sin embargo, el mercado del Girona deja mucho que desear y sigue encadenando desilusiones. Y es que, como ha podido saber SPORT, el lateral izquierdo del Utrech Souffian El Karouani -quien estaba en la órbita del club catalán- ha decidido poner rumbo al Spartak de Moscú y cerrarle la puerta al Girona.

El jugador de 24 años gustaba para erigirse como el sustituto de Miguel Gutiérrez en el carril zurdo y disputarse la posición junto a Alex Moreno, presentado recientemente como jugador 'gironí'. No obstante, el poder adquisitivo del fútbol ruso y la gran oferta que le han puesto sobre la mesa al lateral internacional con Marruecos ha sido definitiva para su decisión.

Souffiane, sensación en Utrecht

Souffiane gustaba por su gran rendimiento en la Eredivise, donde se convirtió en un lateral de mucha proyección. En la temporada 2024/25 disputó 3.109 minutos, repartió 8 asistencias y anotó dos goles, números que le convirtieron en un fijo dentro del esquema de Ron Jans. Además, este año ha comenzado como un absoluto avión, pues en los ocho partidos que ha disputado este año, ha anotado un gol y ha repartido 7 asistencias, igualando prácticamente sus números del año pasado.

Souffiane El Karaouni jugando con el Utrecht / 'X'

En el Utrecht destacaba por ser un lateral total, capaz de subir la banda y ofrecer un buen rendimiento en defensa. Era el amo y seño del sector zurdo del conjunto neerlandés, donde también tuvo su experiencia en Europa. Y es que Souffiane jugó cinco partidos en las fases previas de Europa League, repartiendo 3 asistencias y marcando un gol por el camino.

Un mercado que aún sabe a poco

No obstante, Girona no será su próximo destino. El club catalán no pudo convencer a un jugador que se decantó por el dinero ruso y pondrá rumbo al Spartak de Moscú, el equipo junto al Zenit de San Petersburgo, con más títulos de Primera División. De este modo, los del Gironés siguen sin levantar cabeza en un mercado donde no se han cumplido las expectativas.

Àlex Moreno, quinto fichaje del Girona / Girona FC

Y es que el Girona, que venía de hacer una mala temporada al quedarse a un punto del descenso, tan solo han firmado a cinco jugadores (Hugo Rincón, Álex Moreno, Axel Witsel, Vitor Reis y Thomas Lemar) que han llegado tarde y, de momento, no han conseguido revertir el mal momento del equipo.

Michel, muy crítico con el club

De hecho, el propio Michel se mostró muy crítico con la actuación de los suyos y la gestión de los fichajes a lo largo del verano, tras caer por 5-0 ante el Villarreal: "No hemos competido en ningún momento. La palabra es decepción y sensación de no ser un equipo. Ayer dije que no estaba preocupado por el mercado, pero hoy he visto que el equipo no está centrado. No hemos competido nada en ningún momento del partido".

"Es responsabilidad de todos, del club también, que los jugadores no estén centrados en el juego y el equipo. Estoy muy decepcionado con todo el mundo. Pienso que nosotros como staff estamos trabajando por los 9 puntos, pero hoy no he visto un equipo", sentenció el técnico a los micrófonos de 3 Cat.