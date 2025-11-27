'VOB': la sociedad que amenaza al Real Madrid

Vladyslav Vanat, Azzedine Ounahi, Bryan Gil y ocho más contra un Real Madrid que no se encuentra precisamente en su mejor momento. Ellos tres fabricaron el gol que puso por delante al Girona en La Cartuja. El marroquí recibió el balón donde más le gusta, a campo abierto, atrajo rivales y abrió para el extremo, que pisó área, encaró a Bellerín, recortó hacia dentro y se lo devolvió al '18'. Ounahi pisó la bola con clase y le filtró un pase entre Bartra y el exlateral de Arsenal y Barça de nuevo al de Barbate, que le dio el pase de la muerte al 'killer' ucraniano, que solo la tuvo que empujar para batir a Valles.

El '9' zurdo que solo marca con la derecha

Para el que no lo sepa, Vladyslav Vanat (Kamianets-Podilski, 2002) es zurdo. Un detalle a tener en cuenta, pues los cuatro goles que se apunta por el momento con la elástica 'blanc-i-vermella' fueron con la derecha. Ante el Betis solo tuvo que empujarla, pero en Balaídos, en el que fue su estreno goleador, definió de maravilla con su pierna menos buena para cruzársela a Radu. Y qué decir de su obra de arte contra el Valencia... control orientado y derechazo cruzado directo a la escuadra. También 'mojó' en el debut copero.

Tuvo un precioso gesto con Portu, recientemente intervenido de la rotura de ligamento cruzado que le hará perderse la temporada, a quien le dedicó su tanto ante el Real Betis.

El '18' del Girona

“Me ha sorprendido gratamente el número 8, no recuerdo cuál es su nombre, lo siento... ¡Madre mía! ¿De dónde ha salido ese muchacho? Juega muy bien”, afirmó un Luis Enrique atónito en la rueda de prensa posterior a la eliminación de la Selección en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. No le quedó otra al actual técnico del París-Saint Germain que quitarse el sombrero ante Azzedine Ounahi(Casablanca, 2000). Una exhibición que valió su fichaje por un Olympique de Marsella que pagó ocho millones por su hipnotizante talento.

Nunca sería capaz de asentarse en el sur de Francia. Y no porque no reuniera las condiciones necesarias para triunfar en el OM, sino porque le lastraron la falta de continuidad y un físico que nunca estuvo del todo óptimo en una liga donde abundan los duelos.

Ounahi marcó su primer tanto con el Girona en San Mamés / Agencias

Se marchó cedido al Panathinaikos y el Girona no dudó en ir a por él en verano: los seis millones mejor invertidos en mucho tiempo. Acierto total de una directiva - cuestionada por otras decisiones - que apuró para hacerse con los servicios del marroquí, de Vladyslav Vanat o de Bryan Gil, que llegó prácticamente sobre la bocina.

Sobran las palabras tres meses después de su llegada. Flota sobre el césped. Inteligencia táctica, toma de decisiones brutal, juego rápido de pies, último pase, gol... Tiene más clase que un colegio. Se complementa a la perfección con Iván Martín - téorico interior - y Axel Witsel, el ancla de este Girona. Y forma una ilusionante sociedad con Bryan y Vanat.

Más 'Beatle' que nunca

Por allá en 2021, Bryan Gil (L'Hospitalet de Llobregat, 2001) sobre si su característico 'look' estaba inspirado en The Beatles. “Llevo el pelo así desde que tenía 10 añitos y no me lo cambio porque no me gusta el pelo corto. Creo que es un corte de cabello diferente, muchos lo comparan con los Beatles pero a mi me da igual lo que opinen y voy a seguir llevando este pelo hasta que me canse de él”, respondió.

Bryan Gil, jugador del Girona / Girona FC

"All you need is love" es justo lo que necesitaba un Bryan secundario en Londres cuando aterrizó por primera vez en Montilivi. La cesión llegó a su fin, pero Bryan, que solo quería vestir la camiseta 'blanc-i-vermella', "esperé hasta el final del mercado para venir aquí". Extremo de los de antes, en peligro de extinción, ya recuperado de la lesión de rodilla que le privó de poder despedirse bien, se ganó a la titularidad pulso.

Está siendo un peligro constante por esa banda izquierda, siendo incisivo, pisando línea de fondo para colgar buenos balones al área y no escatimando en esfuerzos defensivos. Suma tres asistencias - ante Athletic, Alavés y Betis - y, sin lugar a dudas, está mostrando su mejor versión sobre el verde.