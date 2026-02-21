Vitor Reis y una metamorfosis que ilusiona tras frenar al Barça: "Espera ganarse a Guardiola"

Vitor Reis (Sao Paulo, 2006) sólo necesitaba tiempo. Tiempo para integrarse en una nueva ciudad, conocer a sus nuevos compañeros y adaptarse a un estilo de juego que casaba a la perfección con su forma de entender el fútbol. No tuvo una llegada precisamente fácil, con el Girona sumido en el descenso y con una crisis de identidad patente, pero, de la mano de un Míchel que iba a reconducir la situación, fue creciendo a pasos agigantados hasta confirmarse como uno de los centrales con mayor proyección del panorama futbolístico.

Piano piano

Para él, "fue todo muy rápido", tal y como expresó a SPORT en una entrevista el pasado mes de octubre. Debutó con el primer equipo del Palmeiras el 26 de junio de 2024, marcó su primer gol en el siguiente encuentro - en el 'Derby Paulista' y, seis meses después, en enero de 2025, dio el gran salto de su corta y prometedora carrera fichando por el Manchester City. Salió a cambio de 37 millones de euros y se convirtió en la segunda mayor venta de la historia del 'Verdao', solo superado por Endrick.

Reabrió la 'vía City' y se mudó a Girona, muy bien aconsejado por su compañero y compatriota Savinho, para foguearse en el fútbol europeo. Y, a excepción de la primera jornada, de la derrota ante el Levante - donde vio la roja - y de la visita a San Mamés, lo ha jugado absolutamente todo. Indiscutible en una retaguardia que fue yendo de menos a más, es el futbolista que más minutos acumula en sus piernas (1968') de la plantilla.

Vitor Reis controla el balón ante Fermín / Siu Wu / EFE

Más incluso que su fiel compañero, un Daley Blind que continúa dando cátedra y fue, según desveló a este diario, el futbolista que más le sorprendió en su llegada: "Tiene mucha calidad y aprendo mucho con él". Y es que forman una sociedad ideal: veteranía y jerarquía con juventud y frescura.

Clínic defensivo en el derbi

El brasileño, escogido jugador sub-23 del mes de enero, lleva meses haciendo gala de su anticipación, de su gran toque de balón y de sus instintos y dotes defensivos. Firmó su mejor actuación con la elástica 'blanc-i-vermella' ante nada menos que el Barça: 22 pases precisos (96% de acierto), 10 despejes, tres recuperaciones y 12,4 kilómetros recorridos - más que ningún otro futbolista del Girona -.

Vitor Reis festeja su gol al Getafe / David Borrat / EFE

Le ganó la partida a sus parejas de baile, Ferran y Lewandowski, y dejó una magnífica jugada que desató los 'oh' de Montilivi: se puso la mochila y condujo desde su área - con autopase incluido - para plantarse en el borde del área y sacar una falta peligrosa. Lo dicho: está en un estado de forma y de confianza brutales. Su lectura de juego, finura con balón, liderazgo y capacidad de anticiparse y ganar duelos está siendo decisiva en un Girona que encaja pocos goles.

"A medida que él ha mejorado, también lo ha hecho el Girona"

Ahora bien, la pregunta que muchos se plantean es: ¿tiene sitio en el Manchester City? Ahora mismo, hay un total de siete centrales en la plantilla 'skyblue': Gvardiol - ahora lesionado -, Rúben Dias, Khusanov, John Stones, Nathan Aké - también lateral izquierdo -, Max Alleyne - se cortó su cesión al Watford - y el recién llegado Marc Guéhi. Hay varios rumores en Inglaterra que sitúan a Stones lejos de Mánchester pero, aun así, la nómina de centrales es extensa.

Pep negó querer recuperar a Vitor y cortar su cesión ante las lesiones de Gvardiol, Dias y Stones y optó por reincorporar a Alleyne: "No lo creo, está jugando muy bien allí. Lo necesitan allí". Simon Bajkowski, periodista de 'Manchester Evening News', asegura a SPORT que "a medida que él ha mejorado, también lo ha hecho el Girona".

Vitor Reis, en el Mundial de Clubes / X

"Hay que reconocerle el mérito de que el City haya cedido a muchos jugadores prometedores esta temporada (Reis, Echeverri, Nypan, Bah, Simpson-Pusey, Alleyne) y Reis parece haber tenido el mejor año. Sé que espera ganarse un puesto en la plantilla de Guardiola la próxima temporada y, sin duda, se está dando una oportunidad", garantiza.

A todo esto, no debe descartarse que el Girona no intente extender su préstamo para continuar contando con los servicios de un central que cumple con lo que pide Míchel...