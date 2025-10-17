Vitor Reis: "Me hace ilusión enfrentarme a Lamine"

La edad es solo número. Quién diría que Vitor Reis (São Paulo, 2006) solo tiene 19 años. Un chico centrado, sereno y alegre. Pero que tiene muchas tablas. Y le "fue todo muy rápido": debutó con el primer equipo del Palmeiras el 26 de junio de 2024, marcó su primer gol en el siguiente encuentro - en el 'Derby Paulista' y, seis meses después, en enero de 2025, dio el gran salto de su corta y prometedora carrera fichando por el Manchester City. Salió a cambio de 37 millones de euros y se convirtió en la segunda mayor venta de la historia del 'Verdao', solo superado por Endrick.

Un central de presente y mucho futuro. Con un margen de crecimiento y madurez brutal y que necesitaba foguearse en el fútbol europeo. Reabrió la 'vía City' y, a excepción de la primera jornada, está siendo titular indiscutible en la línea defensiva de un Girona que fue de menos a más en un inicio de competición complicado. Vital en el ansiado primer triunfo ante el Valencia, el brasileño se sienta con SPORT en la previa de la visita del Girona a Montjuïc, escenario en el que se medirá por primera vez en su carrera al FC Barcelona.

Vitor Reis, cómodo y feliz en Girona / Sandra Dihör

Os quitasteis un peso de encima contra el Valencia. ¿Cómo sentó en el vestuario esa primera victoria?

Fue muy importante para todo el equipo. La necesitábamos. En el vestuario todos estábamos muy felices y eso nos ayuda mucho a lo largo de la temporada.

Ha venido bien este parón, ¿verdad?

Tuvimos algunas bajas por las selecciones, pero ahora el equipo está muy preparado para lo que viene.

No tuviste una llegada precisamente fácil. ¿Cómo fueron tus primeros días en Girona?

Estoy muy contento de estar aquí. El inicio fue difícil para todos, porque queríamos la victoria y no llegaba, pero para mí fue bien. Sabía que mi hora iba a llegar y seguí trabajando.

Vitor Reis, durante la entrevista con SPORT / Sandra Dihör

¿Qué te ha sorprendido más del club o de la ciudad?

La ciudad es muy acogedora. En el equipo todos son muy buenos compañeros y me ayudaron mucho desde que llegué. Solo puedo darles las gracias y seguir trabajando.

Para ti el idioma no habrá sido un problema. ¿Compañeros con los que más has congeniado?

Gracias a Dios no fue una dificultad. Hablo con todos, pero con quienes tengo más proximidad es con Jhon [Solís], que es colombiano, y con Papa, del filial.

¿Alguno que te haya sorprendido?

Sí, Daley, con quien juego en defensa. Tiene mucha calidad y aprendo mucho con él. También Stuani, quien con la edad que tiene sigue mostrando una gran voluntad de ganar.

Háblame de la primera conversación con Míchel. ¿Qué te dijo? ¿Fue fácil convencerte?

Sí, tuve una conversación con el míster. Ya conocía un poco al Girona gracias a Savinho, que me dijo cosas muy buenas de aquí. Cuando hablé con Míchel ya tenía una idea en la cabeza que se confirmó después de hablar con él.

Savinho pudo darte los mejores consejos...

Savinho tuvo una etapa muy buena en Girona y solo me dijo cosas buenas. Me sentí feliz de poder venir y creo que fue una pieza clave para que yo viniera.

Savinho le recomendó el Girona a Vitor Reis / X

El juego del Manchester City y el Girona es parecido. Pero LaLiga y la Premier son distintas. ¿Qué diferencias has notado desde tu llegada?

Sí, a ambos entrenadores les gusta proponer y su juego es parecido. Creo que también es una cuestión de la competición, que es un poco diferente: en la Premier hay más fuerza y mucha lucha y contacto, mientras que aquí se puede tener un poco más de espacio. Pero en cuanto a la mentalidad del entrenador, es algo muy similar.

Se te ve cada vez más cómodo en este sistema de tres centrales que tantos frutos os está dando.

Me siento muy bien. En Palmeiras ya había jugado con tres y estoy acostumbrado. Estoy feliz con lo que estamos haciendo y quiero seguir haciendo buenos partidos.

Vitor Reis junto al entrenador del Girona, Míchel Sánchez / GIRONA FC

Para quien no te conozca. ¿Cómo te definirías como futbolista?

Soy un tipo centrado, alegre y comunicativo. Me gusta hablar y ordenar desde atrás.

Te saliste en el Palmeiras y tocó el Manchester City a tu puerta. ¿Cómo se lleva eso de hacer las maletas y mudarte a la otra punta del mundo con 19 años?

Fue todo muy rápido. En seis meses jugué 22 partidos con Palmeiras y al final de temporada apareció el City. Fue una alegría enorme. Mi familia me ayudó mucho y pude llevarlo bien.

Vitor Reis, defensa central del Palmeiras / SPORT.es

¿Qué se siente al tener a Pep Guardiola como entrenador?

Es muy bueno. Aprendí mucho con él en poco tiempo. Son cosas que parecen básicas, pero marcan diferencias en el campo. Solo puedo agradecerle.

La temporada del Manchester City fue atípica. ¿Cómo fueron esos seis meses?

Fue un poco difícil al principio por la ciudad y el idioma, pero los brasileños me ayudaron mucho. Hice amistad rápida con ellos y con mi familia allí todo fue mejorando.

Guardiola, junto a Vitor Reis durante un partido con el City / 'X'

¿Qué compañero te impresionó más en el día a día?

Todos [ríe]. Es pasar de jugar con ellos en videojuegos a tenerlos al lado. Es un orgullo enorme, todos son jugadores de gran nivel.

El sábado visitáis Montjuïc. Y tú te estrenas contra el Barça. ¿Sensaciones?

Estoy muy feliz de tener un adversario de este nivel. El Barça siempre fue y sigue siendo un club enorme. Creo que tenemos que estar muy preparados para competir contra un rival así. Pero si imponemos nuestro juego y nuestra voluntad, puede ser un gran partido y tenemos opciones de salir con la victoria.

¿Cómo se prepara un partido como este?

Cuando se habla del Barça, la preparación siempre tiene que ser un poco más intensa, más fuerte. Hay que tener mucha hambre. El míster nos ha transmitido esa energía, esa voluntad. Tenemos que demostrar nuestro fútbol el sábado, y eso es lo que vamos a intentar hacer.

Vitor Reis atendió a SPORT en la previa de la visita al Barça / Sandra Dihör

Te tocará medirte a jugadores de enorme talento como Lamine Yamal o Pedri. ¿Hay alguno que te haga especial ilusión enfrentar?

Lamine, por lo que viene haciendo, es un jugador que está evolucionando mucho y lo tiene todo para ser uno de los más grandes. Pero, como dices, el Barça en general tiene jugadores muy buenos. Pedri, Lamine, Cubarsí… será un reto enfrentarlos.

No sé si te han contado que hace dos temporadas el Girona ganó los partidos contra el Barça...

Sí, hablé hace un tiempo con Jhon [Solís] y me contó que ese año el Girona consiguió ganar los dos partidos contra el Barça. No tengo muchos recuerdos de esos encuentros, pero sé que fue algo muy importante para el club y me alegra mucho.

¿Un sueño por cumplir?

Jugar una Copa del Mundo con mi selección y ganar una Champions League.