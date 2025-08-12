Vitor Reis: "Guardiola me dijo que lo mejor para mí era venir al Girona"

Vitor Reis ya ha tuvo sus primeros minutos como jugador del Girona, pero aún no conocía Montilivi. Tras debutar con el conjunto dirigido por Míchel Sánchez en el último amistoso de pretemporada contra el Nápoles en Italia (3-2), este martes fue presentado oficialmente como nuevo jugador 'gironí' en su nueva casa. Llega cedido por el Manchester City sin opción de compra.

🙌 Ben-vindo à sua nova casa pic.twitter.com/cdyTYMTomB — Girona FC (@GironaFC) August 12, 2025

El ex del Palmeiras le costó 37 millones de euros al City el pasado verano. Una apuesta importante en el Etihad, donde saben que el central brasileño -de mucho futuro- aún tiene que crecer y adaptarse al fútbol europeo. Como viene siendo habitual, y tras el veto de la UEFA, el Girona aprovechó la 'vía City' para incorporar a Vitor Reis.

Los primeros en tomar la palabra en la presentación fueron el presidente Delfí Geli y el director deportivo Quique Cárcel, que aprovecharon para darle la bienvenida y desearle mucha suerte. "Es un jugador de mucha calidad, con mucho futuro. El objetivo es que nos ayude a seguir en Primera, que es el objetivo que tenemos cada año”, explicaron a la afición.

Guardiola, un 'empujón' importante

Reis, por su parte, se mostró muy feliz de haber llegado al Girona y desveló el motivo por el que eligió Montilivi antes que otras propuestas. "Guardiola me dijo que lo mejor para mí era venir al Girona. Tomé esta decisión para jugar, que a mi edad he de jugar”. El City, que quiere exprimir la cesión, incluyó una cláusula en su contrato para poder repescarlo sin penalización y en plena temporada en caso de no jugar suficiente.

Guardiola, junto a Vitor Reis durante un partido con el City / 'X'

“Vengo a jugar y ayudar. Estoy enfocado en el Girona y me siento con mucha confianza. El fútbol del técnico es el que me gusta, que es con la pelota”, señaló el ‘12’ del Girona, que por prestaciones encaja muy bien con el estilo de Míchel. Ahora, tendrá que demostrar que está listo para la exigencia de LaLiga. “Tengo muchas ganas de jugar contra equipos como el Real Madrid y el Barcelona, que son conjuntos de otro nivel. Espero estar preparado para jugar", apuntó sobre el torneo español.

Vitor Reis, presentado como nuevo jugador del Girona / Girona FC

Finalmente, reconoció que preguntó a Savinho sobre su nuevo equipo, pero no quiso entrar en la posible llegada de Echeverri a Montilivi. "Savinho adora este club. Me contó todo lo que le pasó aquí y me dio confianza. Claudio tiene que decidir, él y el club. Es un gran jugador y muy buen amigo", espetó. Ahora, ya está completamente enfocado en el debut liguero contra el Rayo Vallecano.