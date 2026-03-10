Vitor Reis, una baja sensible para Míchel

Vitor Reis será baja este sábado contra el Athletic Club. El brasileño vio la quinta amarilla en el Ciutat de València y, por tanto deberá cumplir sanción ante los vascos. Estaba apercibido desde la visita del Barça y aguantó hasta tres partidos con cuatro tarjetas en su haber. Causará baja ante el conjunto que dirige Ernesto Valverde y Míchel no tendrá más remedio que reestructurar su defensa.

El futbolista cedido por el Manchester City fue claramente de menos a más. Necesitaba tiempo para asentarse. Dio un salto de confianza y madurez gigantesco y está rindiendo a un nivel superlativo. Su lectura de juego, finura con balón, anticipación y un cuerpo a cuerpo que ha ido puliendo con el paso de los partidos, le convierten en uno de los centrales con mayor proyección del planeta.

Mano a mano con Blind

Y, a excepción de la primera jornada, de la derrota ante el Levante - donde vio la roja - y de la visita a San Mamés, lo ha jugado absolutamente todo. Indiscutible en un eje prácticamente inamovible junto con Daley Blind, obliga a Míchel a mover ficha y rearmar la zaga. Suman 22 partidos jugando juntos (1931 minutos), los últimos 13 de forma consecutiva.

Se compenetran a la perfección y forman una pareja que fue mejorando su solidez con el paso de las jornadas. Para la visita de los leones, sin embargo, Míchel tendrá que encontrar a su sustituto. Y dispone de varias alternativas.

Arnau, Francés... o David López

Si Àlex Moreno, que apunta a entrar en la convocatoria, llega en condiciones óptimas de partir de inicio, seguramente sería el 'comodín' Arnau quien sería reubicado al eje para formar con el neerlandés. El capitán, de hecho, ya actuó de central ante Betis y Madrid para suplir a un lesionado Blind y sus actuaciones rozaron el excelente.

Ahora bien, el de Sant Sadurní d'Anoia viene de cierto periodo de inactividad y cuesta verle de titular. Así, pues, asoman la cabeza nombres como los de Alejandro Francés o David López, centrales puros.

El de Sant Cugat, eso sí, está desempeñando un rol testimonial este curso por culpa de la lesión en el bíceps femoral que le azotó a principios de septiembre. De esta forma, el maño, que ha ido participando en prácticamente todos los partidos, parte con más números para ser el elegido por el preparador madrileño.

Otras opciones, más descabelladas, serían retrasar a un Axel Witsel que ya jugó de central bajo las órdenes del Cholo o a un Joel Roca al que ya vimos actuar de carrilero el pasado fin de semana.