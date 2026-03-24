Una visita muy especial: Dovbyk vuelve a Girona y toca la fibra de la afición

Una imagen que la afición no sabía que necesitaba y que reabrió una herida que parecía cerrada. Artem Dovbyk estuvo presente en la ciudad deportiva del Girona y visitó a los que fueron sus compañeros durante la temporada 2023/24, entre ellos Cristhian Stuani, con quien se fotografió para dejar una estampa cargada de emoción en Girona, donde su figura sigue muy presente entre la hinchada 'gironina'.

El delantero ucraniano dejó una huella imborrable en Montilivi. Estuvo apenas una temporada bajo las órdenes de Míchel... pero qué temporada. Marcó 24 goles en Liga y fue coronado como pichichi en el espectacular curso de un Girona que se clasificó para la Champions League por primera en su historia.

"¡Una visita muy especial!", así calificó el Girona la reaparición de Artem Dovbyk en Girona. Y la afición, como no iba a ser de otra manera, respondió con una oleada de cariño, mensajes de nostalgia y una emoción evidente por volver a ver a uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del club. "Mi papá", reaccionó el ucraniano a través de una 'story' en 'Instagram'.

"¡Quédate!", "Si vuelve, le perdono que dijera lo de equipo pequeño", "Secuestradlo, por favor", son algunos de los mensajes de los usuarios en la publicación del Girona en 'Instagram'.

Frenado

Llamaron el Atlético de Madrid o la Roma a su puerta, pero el ariete se decantó por el conjunto italiano y dejó 30,5 millones de euros fijos en las arcas del club. Terminó su curso debut con el cuadro 'giallorosso' con 17 tantos y cuatro asistencias en 45 duelos y, por ahora, se apunta tres dianas y dos asistencias en 17 encuentros.

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No está siendo una campaña sencilla para un Dovbyk que sufre una lesión en el muslo que le mantiene alejado de los terrenos de juego desde el pasado mes de enero. A finales de noviembre ya padeció una distensión en dicho músculo que le hizo perderse cinco partidos. De hecho, en las imágenes que compartió el club catalán se puede ver como el ucraniano fue sometido a unas pruebas médicas.