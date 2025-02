Una visita al Bernabéu en plena 'tormenta'

En Girona son plenamente conscientes de que no es una visita sencilla, sobre todo después de lo sucedido ante el Manchester City en la vuelta de la eliminatoria del play-off de la Champions League. El Real Madrid está en estado de gracia, pletórico, tras pasar por encima del cuadro de Pep Guardiola y lograr ese ansiado billete hacia los octavos de final de la máxima competición continental. La dinámica que arrastran los de Míchel no es la idónea, está claro, pero en la plantilla se respira esa necesidad de vendetta, solo basta con recordar qué sucedió el curso pasado. La polémica arbitral que se generó en El Sadar, otro 'obstáculo' a superar.

El domingo le toca al Girona encarar una de las citas más exigentes de la competición. Cuando se estaban debatiendo el liderato el curso pasado a estas alturas, los de Ancelotti endosaron a los de Míchel hasta cuatro tantos. Punto de inflexión para un equipo que se despedía de ese sueño y se centraba en sellar su clasificación europea. Golpe duro, está claro. Pero no deja de ser un escenario, por inquietante que pueda ser, en el que ya saben lo que es ganar. Y así lo hizo saber un Cristhian Stuani que cree más que nadie en la victoria: "Es difícil en su campo, pero tenemos la experiencia de que sí se puede. Jamás me escucharás decir que no somos capaces de conseguir un resultado bueno, porque ya lo hemos hecho y en situación peores que ahora".

El 'ruido' que se ha generado en el seno del Real Madrid tras las decisiones arbitrales de las últimas jornadas tampoco ayuda demasiado, aunque ya se encargó el '9' uruguayo de afirmar que "ellos deben hacer su trabajo y los jugadores el nuestro". El elegido para la cita fue un Cuadra Fernández al que ya se le acusó de favorecer al conjunto blanco ante el Almería la emporada pasada.

Girona vs. Athletic Bilbao / David Borrat

Será, eso sí, un encuentro especial para varios integrantes de la plantilla. Por un lado, Miguel Gutiérrez, 'viejo conocido', cumplirá 100 partidos en Primera División en un estadio que le traerá muy buenos recuerdos, que le brindó la oportunidad de dar el salto en su carrera. Escenario para demostrar su valía y talento, pues el club blanco no le pierde de vista y podría tomar una decisión sobre su futuro el próximo verano. Solo el tiempo lo dirá. Y, por el otro, Arnau, que ya alcanzó los 150 encuentros con la camiseta del Girona, tendrá ante sí un nuevo reto para seguir liderando al equipo.

Cristhian Stuani dispara desde el punto de penalti para marcar el gol del 1-1 ante el Real Madrid / EFE

El reto es, cuando menos, ambicioso. La intención no es otra que la de poner fin a la dinámica negativa de resultados y, al fin, tener una alegría en un escenario tan exigente como el Santiago Bernábeu. Ese histórico triunfo (1-2) en 2019 debe servir como motivación.