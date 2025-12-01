Lo que no se vio del Girona-Real Madrid: el "balón de playa", abucheos a Vini y las reacciones al no penalti sobre Rodrygo

El Girona desafió la lógica y le metió mano al Real Madrid. Entrega, fe, compromiso, efectividad... y resistencia: así se entiende un trabajadísimo punto - "podríamos haber sacado los tres", como bien dijo Arnau en zona mixta - ante el cuadro de Xabi Alonso, relegado a la segunda plaza y que, por tanto, le entregó el liderato al Barça.

Quedaron varias cosas claras en Montilivi. Mbappé no puede hacerlo todo. Corrió, presionó, dribló... y estuvo de nuevo infalible desde los once metros. La 'Mbappédependencia' es más que evidente en un Real Madrid - a día de hoy - totalmente impredecible e indescifrable. No saber por dónde te va a salir. Plano y previsible con balón, endeble atrás y, en momentos, anárquico.

GIRONA, 30/11/2025.- El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, se lamenta de una ocasión fallada durante el encuentro correspondiente a la jornada 14 de Laliga EA Sports que han disputado hoy domingo Girona y Real Madrid en el estadio Montilivi, en Girona. EFE / David Borrat. / David Borrat / EFE

No presionaba cuando debía hacerlo y replegaba al trantrán. En una de esas, de hecho, llegó el zarpazo de Ounahi. El marroquí, bautizado "el '8' de Marruecos" por Luis Enrique en Qatar 2022, dio un recital pero vio una quinta amarilla que le impedirá estar la próxima semana en el Martínez Valero. Y, como se marchará a la Copa África con los Leones del Atlas, no volverá a enfundarse la elástica 'blanc-i-vermella' hasta 2026. Problemón.

Las protestas de los futbolistas a Ricardo de Burgos tras el gol - posteriormente anulado - de Mbappé / Dani Barbeito

El Girona, por su parte, plantó cara de principio a fin en la que fue la mejor entrada de la temporada en Montilivi (14.005). Y la afición estuvo a la altura de la cita en una gélida noche en la capital del Gironès. Tal fue su entrega que no dejó de impulsar a los suyos y trató de inquietar a un Madrid que volvió a dejarse dos puntos por el camino por tercera vez consecutiva en liga.

Vini, antagonista

Del "P*** Real Madrid" inicial al erre que erre con Vini Jr. El '7' se llevó una sonora pitada por parte de la hinchada 'blanc-i-vermella', que le tenía preparada una hostil bienvenida.

Cada balón perdido, cada acción errática... se festejaba como un tanto en Montilivi. En una de esas, Arnau fue al suelo, le rebañó el esférico y alentó a la grada. Le dedicaron, asimismo, el ya famoso cántico "balón de playa".

Un balón de playa en Montilivi / Dani Barbeito

Se lió gorda tras el gol - posteriormente anulado - de Kylian Mbappé en los compases finales del primer tiempo. Enloqueció Montilivi. La pitada fue tal que más de uno se tapó los oídos.

Ricardo de Burgos se acercó al monitor para revisar dicha acción y, una vez se vio claro en la pantalla del estadio que el balón impactó en la mano del francés instantes antes de su remate, se festejó por todo lo alto.

El Madrid logró igualar la contienda en la segunda mitad desde los once metros. Vini Jr. provocó dicha pena máxima y Mbappé se encargó de transformarla. Una decisión por parte del colegiado del encuentro que también desató la furiosa respuesta de Montilivi. A partir de ahí, los de Míchel se defendieron con uñas y dientes e incluso tuvieron un par de ocasiones de matar el partido a la contra.

Polémica final

La reacción de los de Xabi fue tardía. Pero sí que hubo tiempo para reclamar otra pena máxima, esta vez de Joel Roca sobre un Rodrygo que ingresó como revulsivo en el segundo tiempo. El de Camprodon alargó la pierna y, el brasileño, al notar el - ligero - contacto, se fue al suelo.

"Es un ligero contacto. Y hay contactos en el fútbol que no deberían ser penalti, como en este caso", opinó Míchel a los micrófonos de 'Movistar +'. El técnico tolosarra, expresó en rueda de prensa que "sorprende que el VAR no la revise" pues "son jugadas decisivas que pueden marcar el partido".

También hubo reacción por parte de los futbolistas del Real Madrid. Con la cabeza gacha y a toda prisa, desfilaron Montilivi, preguntados, eso sí, por su opinión respecto al penalti no pitado sobre Rodrygo. Algunos, como Mbappé, asintieron con la cabeza y, otros, como fueron los casos de Courtois o el propio Rodrygo, respondieron: "Claro". "Penal, seguro", aportó Bellingham.