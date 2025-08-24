Villarreal - Girona, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Villarreal - Girona

El conjunto 'groguet' llega a este partido reforzado tras el buen papel en su primer encuentro liguero que le permitió sumar tres puntos y colocarse en la cuarta posición de la tabla. Por su parte, el Girona necesita desde ya mismo empezar a sumar algún que otro punto para no entrar en una dinámica negativa y que el conjunto 'gironí' le entren las dudas a las primeras de cambio. El partido está a punto de empezar, menos de cinco minutos.