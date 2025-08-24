En Directo
LALIGA EA SPORTS
Villarreal - Girona, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo
Sigue en directo el partido de la segunda jornada de LaLiga EA Sports entre el Villarreal y el Girona en el Estadio de la Cerámica
Xavi Turu
Villarreal - Girona
El conjunto 'groguet' llega a este partido reforzado tras el buen papel en su primer encuentro liguero que le permitió sumar tres puntos y colocarse en la cuarta posición de la tabla. Por su parte, el Girona necesita desde ya mismo empezar a sumar algún que otro punto para no entrar en una dinámica negativa y que el conjunto 'gironí' le entren las dudas a las primeras de cambio. El partido está a punto de empezar, menos de cinco minutos.
Vladyslav Krapyvtsov, titular
Tras la primera jornada de liga en la que Gazzaniga dejó mucho que desear sobre el terreno de juego, Míchel deja la portería del equipo 'gironí' en manos de Krapyvtsov, que tendrá la difícil misión de intentar convencer al técnico de Vallecas para que le pueda dar continuidad bajo los palos. ¿Logrará convencer a su entrenador?
La llegada del equipo catalán
Este fue el momento en el que la expedición del Girona llegaba al estadio del Villarreal.
Dawda Camara, titular
El Girona anunció esta misma semana la incorporación del futbolista al primer equipo y Míchel no se lo ha pensado dos veces en ponerle en el once inicial. Dawda será titular esta tarde ante el Villarreal para muestra de que el míster confía en la cantera y apuesta por este nuevo 'killer'.
Calentamiento
Los pupilos de Míchel ya pisan el césped de la Cerámica para realizar los ejercicios previos de calentamiento. A poco más de quince minutos para que empiece a rodar el esférico.
La previa del Girona
El conjunto catalán llega a esta cita ante el Villarreal después de perder su primer partido de liga en Montilivi ante el Rayo por 1-3. Míchel lo dejó claro en la rueda de prensa previa al partido y ya destacó que "el mercado me preocupa mucho". Recupera aquí las declaraciones del entrenador del Girona.
XI para los de Míchel
El Girona juega en la Cerámica con estos futbolistas de inicio para intentar sumar sus tres primeros puntos en este arranque de competición:
Krapyvtsov, Hugo Rincón, Vitor Reis, Krejci, Blind, Tsygankov, Yangel, Solís, Joel Roca, Portu y Dawda.
XI para el Villarreal
El equipo 'groguet' salta al verde con Júnior, Mouriño, Rafa Marín, Foyth, Cardona, Buchanan, Gueye, Comesaña, Yeremy, Pepe y Etta Eyoung.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Arrancamos la retransmisión del partido entre el Villarreal y el Girona correspondiente a la segunda jornada de LaLiga que se disputará en la Cerámica a las 19:30 (CET).
- Levante - FC Barcelona: previa y alineaciones, en directo
- Decisión inminente por Bardghji
- Cambio de criterio: petición denegada de LaLiga al Barça
- El Copenhague, opción para Bardghji
- Ferran Torres desvela el mensaje de Flick en el descanso
- La convocatoria del Barça para visitar al Levante
- La alineación del Barça ante el Levante
- Flick frenó a Marc Bernal: 'Te quiero para...