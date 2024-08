El Villamarín pone a prueba al nuevo Girona

No ha sido la pretemporada soñada para Míchel. Un virus, más lesiones de las esperadas, jugadores internacionales que se han ido uniendo al barco como han podido, resultados que no han acompañado, malas sensaciones, fichajes que aún se esperan... pero el fútbol no espera a nadie, y menos a un Girona que esta temporada tiene un reto apasionante ante sí. Lo decía Míchel en la previa de este estreno liguero ante el Betis en el Villamarín (21:30 horas): toca repetir los éxitos de la campaña pasada.

"Estoy convencido que haremos la mejor plantilla posible y, con una mentalidad colectiva, haremos una buena temporada. Es verdad que el proceso es complicado y dificil porque han salido jugadores importantes. Necesitamos que los que estén aquí estén lo mejor posible. Hemos tenido problemas durante la pretemporada y por eso no ha sido buena. No estoy cabreado, pero hemos tenido problemas", indicaba Míchel en rueda de prensa.

La empresa para esta temporada, cuanto menos, es de las que ilusionan. Al menos a Míchel. El técnico vallecano está obligado a reinventarse este año, con un equipo que, de momento, lleva siete fichajes y que ha visto cómo parte de la estructura que le llevó a la Champions ha desaparecido. No están Couto, Eric Garcia, Aleix Garcia, Dovbyk y Savinho, pero el Girona confía en que los nuevos -y los que no son tan nuevos- den su mejor versión. Ya en el inicio, en un partido complicadísimo en Sevilla y mientras se habla más de 'mercato' que de fútbol.

Sin Tsygankov ni Valery y a la espera de más fichajes

El cuadro 'gironí' apenas ha podido tener a la totalidad de la plantilla disponible en esta pretemporada, algo clave cuando se trata de iniciar un nuevo proyecto, y tampoco lo podrá hacer esta noche. Valery y Tsygankov, importantes en el equipo, no estarán por el famoso virus que les ha dejado todavía tocados. Tampoco Manu Vallejo, cuyo futuro parece lejos de Montilivi.

El resto llega a punto para la cita, incluidos Bryan Gil y Krejci, que arrastraban molestias, y Miguel Gutiérrez y Abel Ruiz, los últimos en ponerse a las órdenes de Míchel. Con el oro olímpico en el cuello, ambos han llegado en plena forma y podrían incluso entrar en un once que, ahora mismo, solo conoce Míchel.

Teniendo en cuenta las circunstancias que ha habido esta pretemporada, el técnico vallecano todavía no ha podido ensayar con la formación inicial que podría tener en su cabeza, así que hay muchas dudas.

Mientras espera fichajes, al menos cuatro para poder afrontar con plenas garantías todas las competiciones, el Girona visita a un Betis que, hasta hace unas horas, andaba también en apuros con la confección de la plantilla y, sobre todo, con las inscripciones. Parece que llegarán a tiempo. Ya sin Ayoze Pérez, firmado por el Villarreal, el cuadro verdiblanco tiene argumentos de sobras para ser un equipo muy peligroso para el conjunto 'gironí', con Fekir a los mandos.