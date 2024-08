La vida sigue igual en Montilivi

No era un jueves cualquiera en Girona. Abundaba euforia, ilusión y algo de nerviosismo - por el sorteo de la Champions League - en una afición que volvía a llenar las gradas de Montilivi algo más de tres meses después de aquel 7-0 a un Granada que ya era equipo de Segunda división. Aunque mucho ha llovido desde ese 24 de mayo, para bien o para mal, claro está.

Demasiadas bajas sensibles, muchísimas caras nuevas, un calendario complicado… y una pretemporada que, siendo realistas, no salió nada bien. El reto era mayúsculo para un Míchel que, pese al empate en el Villamarín y la dura derrota en el Metropolitano, mantenía una confianza máxima en su plantilla. Habrán cambiado muchas cosas, sí, pero en Montilivi la vida sigue igual. No existe una explicación racional. Simplemente es así. El empuje y cercanía de la afición transforma al Girona y lo convierte en un equipo prácticamente invencible.

Si bien Míchel venía apostando por un once sin demasiadas modificaciones, únicamente la entrada de Tsygankov por Portu en el Metropolitano, 'revolucionó' algo su propuesta ante Osasuna. Un cuadro, por cierto, en un gran estado de forma: cuatro puntos de seis posibles ante Leganés y Mallorca. Introdujo pues, al debutante Alejandro Francés y a Bojan Miovski, que ya se estrenó frente al Atlético, por Arnau y Oriol Romeu. La formación, además, tampoco sería la de siempre: 4-4-2 con doble punta, a priori Abel Ruiz algo más retrasado.

PREMIO PARA BRYAN

La iniciativa, como era de esperar, corrió a cargo de los de Míchel. Salida de balón con tres centrales, Miguel en posiciones interiores, Yangel e Iván Martín siendo los directores de orquesta... eso sí, llegando al área rival con muchísima más pegada y peligro. Y Bryan Gil premonizaba cómo iba a ir el partido en Montilivi.

Girona - Osasuna / EFE

Volvió a ser el futbolista más activo e incisivo del Girona. Y ante Osasuna obtuvo, al fin, su merecido premio. Suyos fueron varios centros por el costado izquierdo que a punto estuvieron de materializar Abel o Bojan. O un zurdazo en el borde del área que Sergio Herrera tuvo que palmear a córner. Y ya superada la primera media hora, hizo bueno un 'caramelito' de Tsygankov. Se intercambiaron de lado y el ucraniano puso un centro con rosca que el andaluz remató alargando su pierna izquierda.

TSYGANKOV, EL MEJOR 'FICHAJE' DE MÍCHEL

No estarán Aleix Garcia, Savinho, Artem Dovbyk, Yan Couto ni Eric Garcia. Pero sí un Viktor Tsygankov que fue decisivo en Montilivi. Asistencia a Bryan y gol nada más empezar la segunda mitad. Ataque rápido, donde la figura de Miovski fue clave: dejada de espaldas y centro lateral que recogió el '8' tras un mal despeje de la zaga.

Girona - Osasuna / EFE

Ampliaba el marcador y reafirmaba las buenas sensaciones del Girona en Montilivi. Gazzaniga, por cierto, apenas tuvo que intervenir en un duelo en el que no recibió ni un disparo. Solo tuvo que atajar un centro lateral en el ecuador de la segunda mitad.

Abel Ruiz no estaba teniendo suerte de cara a portería. No supo aprovechar las ocasiones que tuvo en el Metropolitano y a puntito estuvo de marcarle un par de veces a Sergio Herrera. Y, al igual que su compañero Bryan, también salió reforzado del duelo. No se lo pensó dos veces y empalmó de volea una 'dejadita' maravillosa con el pecho de Yangel.

Girona - Osasuna / EFE

DEBUTS DE VAN DE BEEK Y ASPRILLA

La primera victoria de la temporada estaba en su bolsillo, y Míchel agotó sus cambios, dando entrada a los menos habituales, como Stuani o Portu, y haciendo debutar a Donny van De Beek y al flamante nuevo fichaje, Yaser Asprilla.

Girona - Osasuna / EFE

El uruguayo quería sumarse a la fiesta y cerró la goleada con un gol de puro '9'. El colombiano filtró para el centrocampista neerlandés, que le cedió el gol a Stuani. Este Girona sí que puede hacer grandes cosas esta temporada.