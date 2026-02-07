La vida debe seguir sin Ter Stegen

Tras Getafe y Oviedo, no había dudas de que el elegido para defender la portería del Girona este sábado (18:30 horas) en el Sánchez-Pizjuán era Marc-André ter Stegen. Sin embargo, el fútbol tenía otra idea. La grave lesión del portero alemán ha cambiado todos los planes, tanto los del club catalán como los del portero cedido por el Barça. Y ahora, al Girona no le queda otra que mirar hacia adelante.

Ter Stegen se lesionó en Oviedo / X

Míchel Sánchez, entrenador del Girona, lo dejó claro, muy a su pesar, en la rueda de prensa previa al choque: “Hay que mirar hacia adelante” y “necesitamos seguir en Primera División”. Seguramente, el portero alemán habría facilitado ese objetivo, pero el equipo rojiblanco no puede lamerse las heridas y debe visitar al equipo de Matías Almeyda focalizado únicamente en la victoria.

Un partido crucial

Con 25 puntos, el Girona solo saca uno de ventaja al Sevilla. Ambos equipos pelean por salvar la categoría y un triunfo en casa del cuadro hispalense supondría algo más que tres puntos: un golpe sobre la mesa para empezar a escapar de un descenso que marca el Rayo Vallecano con 22 puntos. Por contra, una derrota volvería a encender todas las alarmas en Montilivi.

Arnau Martínez en una jugada durante el partido ante el Madrid / EFE

La lesión de Ter Stegen no es el único dolor de cabeza para un Míchel que, además, deberá ingeniárselas para reestructurar su defensa. Álex Moreno, único lateral izquierdo puro de la plantilla, estará unas seis semanas fuera por una lesión en el sóleo, por lo que el técnico vallecano deberá tirar de ingenio para cubrir el flanco izquierdo. Sobre la mesa, varias opciones: mover a Blind al lateral, poner a Arnau, Francés o Rincón, e incluso probar suerte con Joel o Bryan Gil, de un perfil totalmente ofensivo.

Vuelve Gazzaniga

Bajo palos, pocas dudas hay: Paulo Gazzaniga volverá a la titularidad que le quitó Ter Stegen, con Vladyslav Krapyvstov listo desde el banquillo por si, en caso de que el argentino se lesione (Dios no lo quiera), tenga que sostener la posición maldita del Girona esta temporada.

Paulo Gazzaniga, durante el duelo contra el FC Barcelona / Alejandro Garcia

El Girona visitará de este modo el Sánchez-Pizjuán con varias ausencias de peso, ya que Ounahi aún no está recuperado (le quedan unas dos semanas) y tras poner fin en Oviedo a su racha de cuatro partidos sin perder (tres victorias y un empate).

Almeyda, cuestionado

Peor balance presenta el Sevilla para recibir a los catalanes: viene de caer por 4-1 en Son Moix, contra el Mallorca, y solo ha sumado 4 de los últimos 18 puntos. El partido impregna un olor a urgencia en el equipo hispalense, que solo ha ganado uno de los últimos siete encuentros.

Matías Almeyda, durante el encuentro de la jornada 22 de LaLiga EA Sports que disputan este lunes Mallorca y Sevilla en el estadio de Son Moix / CATI CLADERA / EFE

Aunque Almeyda, muy cuestionado, cuenta con alguna buena noticia para encarar el duelo: recupera a Azpilicueta y Gudelj para frenar la sangría defensiva (con 37 goles en contra, son el equipo que más tantos ha encajado esta temporada). Y Maupay, que debutó con el Sevilla marcando el único gol del equipo en Son Moix, despierta cierta ilusión en la ciudad.

Con Vargas y Januzaj en la enfermería, el conjunto andaluz necesita desborde y atrevimiento de manera urgente, y confía en que el francés se entienda bien con Akor Adams para generar peligro arriba.