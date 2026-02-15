¿Vía libre para Lamine Yamal? Montilivi se encomienda a Arnau Martínez

Míchel enseñó a Eric Garcia durante su cesión en Girona que podía ser un jugador muy a tener en cuenta en varias posiciones, una cualidad que le ha abierto la puerta de la titularidad de par en par con Hansi Flick. Una enseñanza que el técnico madrileño ha repetido con Arnau Martínez, un seguro de vida en Montilivi que, salvo sorpresa, tendrá que bailar con Lamine Yamal este lunes.

La lesión de Álex Moreno fue el colofón final a un mercado invernal que empezó muy bien, pero que se torció de lo lindo con la lesión de Marc-André ter Stegen. El defensa catalán es el único lateral izquierdo puro que tiene Míchel en plantilla y estará fuera algo más de un mes por problemas en el sóleo.

Álex Moreno, lateral izquierdo del Girona / EFE

“En el último mes y medio el equipo ha mejorado su solidez defensiva y con la polivalencia de jugadores como Arnau Martínez, David López, Daley Blind, Alejandro Francés o Axel Witsel decidimos que ya estábamos bien en esa posición (la de lateral izquierdo). El presupuesto es el que es”, comentó el director deportivo Quique Cárcel en la rueda de prensa que ofreció para hacer balance del mercado invernal.

¿Quién 'bailará' con Lamine?

Sea como fuere, la realidad es la siguiente: el Girona deberá frenar a un superclase como Lamine Yamal si quiere tener opciones de sumar los tres puntos. Y tendrá que hacerlo sin un lateral izquierdo. Aunque Míchel ha declarado acertadamente que “el Barça no es solo Lamine”, lo cierto es que sin Pedri y con Raphinha entre algodones, la inspiración del de Rocafonda cobra aún más valor sobre el césped.

Lamine Yamal, protagonista del primer clasificado para las semifinales de la Copa del Rey / Dani Barbeito

Para intentar frenarle, Míchel tiene varias opciones: mover a Daley Blind al carril izquierdo, con la pérdida de profundidad y recorrido que eso conlleva; probar a Alejandro Francés o a Hugo Rincón a pierna cambiada; o incluso bajar a Witsel al centro de la defensa y probar a Vitor Reis, por citar a alguno de los centrales, en la banda izquierda. Incluso el propio entrenador dejó caer que podría darle una oportunidad a Bryan Gil o a Joel Roca. No obstante, todo indica que apostará por su ‘navaja suiza’: Arnau Martínez.

Arnau, imprescindible

El catalán, jugador más joven en alcanzar los 100 partidos con el Girona con 22 años y 231 días, por delante de figuras como Aleix García (26 años y 189 días) o Iván Martín (26 años y 253 días), es uno de esos futbolistas que no se pueden limitar a una sola posición. Lateral derecho natural, cumple a la perfección de central, pivote, lateral izquierdo e incluso de interior. Una bendición para cualquier entrenador.

Arnau Martínez en una jugada durante el partido ante el Madrid / EFE

Su inteligencia táctica, buen trato de balón y solidez defensiva, como demostró ante un animal del regate como Vinícius Júnior, lo señalan como la opción más fiable para retar a Lamine y asumir con confianza un rol complicado para cualquier defensa. Si es capaz de imponerse ante un genio que buscará pagar los platos rotos tras el 4-0 encajado ante el Atlético de Madrid en Copa, el Girona tendrá que gestionar varias llamadas de grandes equipos de Europa en verano, algo que ya viene siendo habitual mercado tras mercado.