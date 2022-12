Cada vez más motivos para no considerarlo un trámite

A la motivación del Cacereño, de Segunda RFEF, y el estado de un terreno de juego castigado por la lluvia, el Girona le suma una buena pandilla de bajas para afrontar hoy un nuevo capítulo a la Copa del Rey Bernardo es el último que se ha añadido a la lista de ausencias: Juanpe, Borja, Kébé, Riquelme, Yangel, Reinier y Javi Hernández

Las previsiones, que no siempre lo aciertan, dicen que hacia las siete de la tarde, el cielo de Cáceres, aparte de muy oscuro, estará nublado. Lluvia quizás no se espera. La afición del Cacereño no quiere oír ni hablar de un posible chubasco. Ni aunque sean cuatro gotas. El estadio Príncipe Felipe se llenará a tope porque toca recibir a un Primera división como lo es lo Girona. Solo unos días después de haber suspendido la cita de Segunda RFEF con el Coria porque el terreno de juego era impracticable.

No ha mejorado demasiado la cosa pero, si el cielo ofrece una tregua, se podrá jugar. Vuelve la competición, superada la parada de todo por la disputa del Mundial, y lo hace con un compromiso de Copa. Un día histórico para los de casa y, sobre el papel, un trámite para los visitantes, que desde que se cambió el formato de este torneo, para multiplicar las sorpresas y la emoción, siempre ha superado esta ronda.

2-4 al Cartagena, con prórroga incluida, en el 2020. A poco de comenzar la pandemia, cuando casi nadie se imaginaba qué es lo que pasaría solo dos meses después. El 2021, 2-1 en el Lugo, también en el tiempo extra y en esta ocasión a Montilivi. Y el año pasado, el 2022, 0-1 en el campo de la Huesca, con actuación milagrosa del portero Ortolá.

Ante el Cacereño, turno para ponerse de nuevo contra un rival que compite tres categorías por debajo, en la Segunda RFEF. La teoría dice una cosa. Ahora hay que ver qué es lo que explica la práctica. Ya le costó en el Girona debutar a la presente edición de la Copa del Rey, con una victoria sufrida y trabajada en Quintanar del Rey (1-2).

Ahora, el equipo afronta una nueva prueba, en una semana de engancharse otra vez a la Liga, y lo hace con una buena lista de bajas que condicionan la lista de convocados. Míchel lamentaba la situación, pero entonces todavía no conocía al cien por cien, o al menos no lo dijo de puertas hacia fuera, que tampoco podría contar con Bernardo Espinosa. El central sufre unas molestias en la cadera. Descansará por precaución y para llegar a tiempo a la cita del día 29 contra el Rayo. Allí donde sí que hay tres puntos en juego.

El colombiano no estará. Como tampoco Juanpe, Borja García, Ibrahima Kébé, Yangel Herrera, Rodrigo Riquelme, Reinier ni Javi Hernández. "Será una buena prueba para la Liga. Un partido difícil, por el rival y porque en esta competición siempre hay sorpresas. Tenemos que hacer jugar el mejor equipo posible para intentar ganar", reflexionaba el técnico. Ha citado a 19 futbolistas y solo dos de ellos tienen ficha del filial: el portero Toni Fuidias y el extremo ampurdanés Óscar Ureña.

Sin rodaje competitivo, pero sí con amistosos en las piernas, y teniendo en cuenta la proximidad de la Liga, Míchel a buen seguro que apostará por un once lo más competitivo posible para evitar sustos y para llegar preparados a la cita de la semana próxima en el estadio, la última del 2022.

Ramon Terrats tiene muchos números de hacer de central, está por ver cuál es el dibujo elegido por el entrenador y tampoco está claro quién ocupará la portería: si Fuidias, como en la anterior eliminatoria, o si Juan Carlos, sin opciones ahora cada fin de semana a favor de un Gazzaniga que se ha convertido en el titular.

El Cacereño, por su parte, eliminó con solvencia al Córdoba en primera ronda (3-0) y se presenta con toda la plantilla a disposición del técnico Julio Cobos. Iván Fernández y Luis Aguado, que arrastraban molestias, se han recuperado a tiempo y entran a la convocatoria.

Alineaciones probables

CP Cacereño: Iván; Gomis, Capa, Molina, Ramírez; Merenciano, Clausí, Telles, Manchón, Iván Fernández; Solano

Girona FC: Juan Carlos; Arnau, Santi Bueno, Ramon Terrats, Miguel; Romeu, Aleix García; Yan Couto, Iván Martín, Toni Villa; y Stuani

Árbitro: Javier Alberola Rojas (castellanomanchego)

Estadio: Príncipe Felipe