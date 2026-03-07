El VAR echa un cable al Girona

Iba a ser un partido completamente distinto al de la primera vuelta. Lo sabía Míchel y también un Luis Castro que ni siquiera estuvo en Montilivi. Aquel 0-4 dejó una herida profunda en un Girona que entonces se encontraba hundido en descenso y atrapado en una dinámica que parecía no tener fin. Pero con el inicio de 2026 llegó el punto de inflexión. Su realidad ahora es otra, aunque el objetivo siga siendo el mismo: la salvación. Y la advertencia que lanzó Míchel de salir con todo estuvo cerca de no servir de nada. El Girona sufrió más de lo esperado y terminó rescatando un punto in extremis en el Ciutat de València, evitando una derrota que habría complicado el camino hacia la permanencia (1-1).

"No hay sentimiento de revancha", afirmó Míchel. Da la sensación de que aquel día todo lo que podía salir mal, salió mal para un Girona que nunca logró encontrarse en el partido. Pero lo dicho: mucho había llovido desde entonces. Para empezar, el técnico levantinista que se sentó en el banquillo de Montilivi fue Julián B, mientras que el preparador al que se enfrentaba Míchel era Luis Castro.

Por otro lado, los catalanes se habían reencontrado con su mejor versión tanto anímica como futbolística y, pese a haber dejado escapar puntos en los enfrentamientos directos, se plantaban en el Ciutat de València con la convicción de cosechar tres puntos que podrían dejar la permanencia bastante encarrilada. Eso sí, más les valía no confiarse ante un Levante que llegaba con la moral reforzada tras vencer al Alavés.

Thomas Lemar pelea un balón con Manu Sánchez / Ana Escobar / EFE

Así, sin complejos, salió un conjunto granota que, tras resistir al asedio 'gironí' en los compases iniciales, se adueñó de cierta quota de la posesión y sometió a su rival. Gazzaniga tuvo más trabajo que Matthew Ryan en una primera mitad de escasas ocasiones, siendo la volea de Matías Moreno que pasó muy cerca del palo la más clara.

Echeverri, señalado

Insistió Míchel en que se notase que el equipo se jugaba la vida. De nada importaba tener la iniciativa si faltaba intensidad y acierto en ambas áreas. En una de esas, de hecho, llegó el tanto granota. Y es que necesitó poco el Levante para lastimar al Girona.

Carlos Espí celebra su gol contra el Levante UD / Ana Escobar

Echeverri, que no estuvo nada acertado en su primera titularidad como 'blanc-i-vermell', volvió a pecar de precipitación e imprecisión con balón y, además, estuvo demasiado frágil ante Victor García en el origen del 1-0. Dejó que el valenciano pisara línea de fondo y sacara un centro al área que encontró la testa de un Carlos Espí libre de marca.

Una superioridad nula

El 'Diablito' fue sustituido poco después y Míchel introdujo toda la carne en el asador: Joel Roca, Ounahi, Abel e Iván. Antes, eso sí, en el 59' para ser exactos, el conjunto levantinista se quedó en inferioridad tras la roja a Olasagasti por una dura entrada sobre Vanat. El mediocentro no logró impactar con los tacos, pero alargó la pierna a la altura de la rodilla del ucraniano.

Media hora de superioridad numérica que no fue capaz el Girona de plasmar en el marcador. Insistieron una y otra vez los catalanes, con un remate de Witsel al travesaño en el 89' incluido, pero el Levante se defendía con uñas y dientes.

Joel Roca, oportuno

Joel Roca, uno de los revulsivos de Míchel, tiró de coraje y 'orgull gironí' para, con algo de fortuna, batir a Ryan con un tiro desde la frontal. Guillermo Cuadra anuló el tanto por posible interferencia de Vanat, que estaba en posición antirreglamentaria. Sin embargo, el VAR acabó dándole validez porque el ariete no tapó la visión del meta granota. Sobre la bocina, incluso, Vitor Reis tuvo el 1-2.

Se aprieta aún más la tabla y el Girona continúa sin alejarse del descenso. Y ojo a los próximos rivales del conjunto catalán: Athletic, Osasuna, Villarreal, Madrid, Betis...