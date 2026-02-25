Vanat-Tsygankov: la conexión ucraniana que decide en Girona

En Girona (también) se habla ucraniano. Viktor Tsygankov (Nahariya, 1997) abrió, en enero de 2023, el camino al goleador de hielo que llegaría en agosto de ese mismo año y dejaría huella en Montilivi en tan solo una temporada: Artem Dovbyk (Cherkasy, 1997). Dos años más tarde, en enero y septiembre de 2025, respectivamente, se sumarían a las filas 'gironines' el joven meta Vladyslav Krapyvtsov (Kharkiv, 2005) y el ilusionante punta Vladyslav Vanat (Kamianets-Podilski, 2002).

Vanat fue el cuarto y, por ahora, último ucraniano en pisar Montilivi. Días después de su llegada, su representante y CEO de Prostar Football Agency, Vadim Shablii, atendió a SPORT para valorar su impacto y conversar, entre otras cosas, sobre la patente relación entre el fútbol ucraniano y el club catalán.

Vladyslav Vanat celebra su gol al Alavés / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Describiría la relación entre el fútbol ucraniano y el Girona como un ejemplo de cooperación estratégica moderna en la que ambas partes se benefician. Para ellos es una oportunidad de alcanzar el nivel de LaLiga, adaptarse a un estilo de fútbol diferente y demostrar su valía en una de las ligas más competitivas de Europa. El Girona es un lugar donde los talentos tienen minutos de juego al más alto nivel, lo que ayuda no solo al club, sino también, más adelante, a la selección nacional", desarrolló.

Vanat, oportuno

Vanat venía a escribir su propia historia, no a ser 'otro Dovbyk'. Y, por ahora, su incidencia en el equipo está justificando la importante inversión (17 millones) que realizó la entidad catalana en verano. Ocho dianas y una asistencia se apunta el ex del Dynamo Kyiv, quien con sus contribuciones goleadoras dio nada menos que 18 puntos a un Girona que mira hacia arriba en la tabla.

Es un perfil de delantero que necesita muy poco para hacer gol. Es muy resolutivo y efectivo. Se mueve mucho y muy bien por el césped, trabaja activa e incansablemente en la presión y, cómo no, está siempre está en el lugar adecuado en el momento oportuno. Volvió a 'mojar' en Mendizorrotza... como su compatriota Viktor Tsygankov.

El 'Jedi' hace historia

El '15' recibió un pase que solo vio Ounahi y recortó con sangre fría a Sivera para anotar el 1-2. El Jedi 'gironí', que no pudo empuñar la espada láser que siempre tiene a su disposición en Montilivi, festejó el gol número 300 del Girona en Primera División extendiendo el brazo para usar la fuerza. Está siendo uno de los líderes de un equipo que sumó un punto agridulce en Vitoria y continúa, por cierto, invicto de amarillo.

Tsygankov había escrito ya su nombre en la historia del club. Convirtió, con el '8' a la espalda, el tanto número 200 del Girona en la máxima categoría del fútbol español durante el Girona-Rayo de la temporada 2023/24. El centenario lo firmó Rodrigo Riquelme en el Almería-Girona de la 2022/23 y, el primero, lo marcó el de siempre, Cristhian Stuani.

Noticias relacionadas

El impacto de los ucranianos va mucho más allá. La sociedad Vanat-Tsygankov es tan prolífera que 13 de los 26 tantos que lleva anotados el Girona en LaLiga caen en su cuenta. O lo que es lo mismo: la mitad de los goles del equipo. 50 de esas 300 dianas del conjunto catalán en Primera llevan la firma de un futbolista ucraniano: Dovbyk (24 goles), Tsygankov (18 goles) y Vanat (8 goles).