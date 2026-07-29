Vanat marca la diferencia en el empate del Girona contra el Castellón

El Girona ha respondido esta tarde en la primera prueba ante un rival de la misma categoría. Los de Quique Álvarez han empatado frente al Castellón (3-3) en un partido muy loco y lleno de alternativas, en el que se adelantaron en el marcador, supieron sufrir y verse por detrás para acabar igualando el encuentro. Nada del otro mundo, que nadie se engañe, pero ya es una buena señal ver a Vanat marcando dos goles, a Minsu desequilibrando, a Holmes asumiendo galones e, incluso, a Bryan Gil anotando de falta. Al final, el empate llegó en un clásico partido de verano, con errores y goles. Era lo de menos.

A partir de aquí, todo sigue siendo igual de incierto, porque nadie sabe cuántos de los futbolistas que han jugado hoy estarán el día 16 frente al Leganés, en el debut liguero, o el 6 de septiembre contra el Sporting, ya con el mercado de fichajes cerrado. El Girona sigue creciendo y hoy ha salido bien parado; el sábado, contra el Arsenal, será otra historia.

Primer gol de falta directa en años

Apenas habían transcurrido cinco minutos, con ambos equipos todavía midiéndose sobre el terreno de juego, cuando se produjo un hecho histórico. Bryan Gil abrió el marcador. La noticia no fue el gol del andaluz, que alguno —aunque pocos— ya ha marcado, sino que llegó de falta directa, algo que hacía años que no sucedía. Una anécdota que sirvió para animar el partido desde el inicio.

La primera mitad dejó también una buena intervención de Krapyvtsov ante Vlak antes de que Raúl Sánchez igualara el marcador al borde de la media hora con un preciso disparo cruzado. El intento de recolocar a Abel Ruiz como mediapunta no terminaba de funcionar y tampoco Bryan Gil ni, mucho menos, Misehouy conseguían desbordar por las bandas, mientras Dawda hacía la guerra por su cuenta. Todo ello acabó teniendo castigo con el segundo gol del Castellón antes del descanso, obra del exjugador del Llagostera Álvaro García.

Vanat, hombre gol

Iván Martín fue el único que repitió tras el descanso en una segunda parte bastante apagada. Eso sí, Minsu y Vanat dieron otro aire al ataque gerundense, y el delantero ucraniano resolvió a la perfección un contragolpe iniciado por Francés en el minuto 67.

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En los últimos compases del encuentro, Vanat volvió a aparecer para firmar el tercer gol y confirmar que puede ser —si finalmente se queda en el equipo— un delantero de muchos quilates para Segunda División. Aun así, todavía hubo tiempo para que el Castellón evitara la victoria del Girona cuando Nieto aprovechó un despiste general de la defensa para establecer el empate definitivo.

Fuente: Diari de Girona