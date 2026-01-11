Vanat es un lujo

Lo suyo fue llegar y besar el santo. Había muchas esperanzas puestas en Vladyslav Vanat (Kamianets-Podilski, 2002), '9' que causó furor en el Dynamo Kyiv. No en vano el ucraniano fue la gran apuesta veraniega de un Girona que invirtió nada menos que 17 millones de euros en su fichaje. Reforzar la delantera era una prioridad, sobre todo después de que Bojan Miovski no diese la talla. Y, en su estreno con la elástica 'blanc-i-vermella', festejó su primera diana para desatar la ilusión entre una afición necesitada de alegría.

"Yo no compararía su trayectoria con la de Artem Dovbyk ni con la de ningún otro jugador. En La Liga y en el Girona, tendrá una excelente oportunidad de demostrar su valía y llevar sus habilidades al siguiente nivel", analizaba su representante y CEO de Prostar Football Agency, Vadim Shablii, a SPORT a mediados de septiembre. Las comparaciones son odiosas, pero era inevitable acordarse del bueno de Artem Dovbyk en cuanto Vanat pisó Montilivi.

Vanat marcó el 0-2 de penalti contra el Mallorca / EFE

Bien arropado por sus compatriotas, Viktor Tsygankov y Vladyslav Krapyvtsov, poco a poco iría integrándose en la ciudad y en el equipo y empapándose del estilo que propone Míchel. Tras ese tanto en Balaídos, el joven punta vio puerta en el primer triunfo del curso ante el Valencia mes y pico después. En noviembre, otro mes y medio más tarde, adelantó a los suyos en La Cartuja frente a un Betis que igualó la contienda por medio de Valentín Gómez.

Taconazo

La confianza del club y el cuerpo técnico en él es total y, pese a que el equipo estuviese viviendo un inicio de curso bastante complicado, Míchel valoraba -valora - su trabajo y compromiso. Su mejor versión estaba por llegar. Y lo hizo con el inicio de un 2026 que solo ha hecho que dar alegrías a un Girona que dio la bienvenida al nuevo año con victoria en Son Moix para salir del descenso y ganó a Osasuna en Montilivi.

En ambos partidos vio puerta, precisamente, Vladyslav Vanat. En Son Moix provocó un penalti que el mismo se encargó de transformar y ante el cuadro navarro tiró de un recurso tan vistoso como el tacón para firmar el 1-0 definitivo. Fue el máximo goleador de las dos últimas temporadas de la UPL y, además de ser decisivo y resolutivo en el área rival, se mueve mucho y muy bien por el césped, trabaja activamente en la presión y siempre está en el lugar y momento adecuados.

6/6 en 2026

"Con personalidad y orgullo, este grupo está demostrando que puede superar situaciones muy complicadas. Es una victoria que nos da confianza para seguir mejorando. Montilivi ha estado de diez: su implicación ha sido máxima y es lo que necesitábamos", escribió un Míchel orgulloso de su equipo en sus redes sociales tras la vital victoria ante Osasuna.

Vladyslav Vanat marcó de tacón ante Osasuna / David Borrat / EFE

Pleno de triunfos del Girona en un 2026 que promete. A cuatro puntos de un descenso que dejaron atrás después de vencer al Mallorca en la anterior jornada, el equipo supo sufrir y tiró de orgullo y efectividad para sumar su segunda victoria consecutiva. Espanyol, Getafe, Real Oviedo y Sevilla, los próximos rivales.