Vanat, sobre su llegada al Girona: "Es una buena oportunidad"

El nuevo delantero del Girona, Vladyslav Vanat, fichado este lunes por alrededor de 15 millones de euros, ha asegurado en su primera entrevista como rojiblanco que la llegada a Montilivi supone "una buena oportunidad" para él y que tiene "buenas sensaciones".

Vanat, la gran apuesta del Girona en este mercado, ha reconocido en los canales del club que ha visto "muchos partidos" del equipo porque "muchos jugadores ucranianos han jugado aquí": Artem Dovbyk (Roma), pichichi de LaLiga en la histórica temporada 2023-2024, y el portero Vladyslav Krapyvtsov y el extremo Viktor Tsygankov, aún en la plantilla.

"He hablado con ellos y me han dicho que viniera al Girona", ha admitido el atacante, que ha asegurado que LaLiga es "la mejor opción" para él porque se juega "un fútbol más técnico".

Vanat, que se ha definido como un jugador "rápido" que puede marcar "muchos goles", marcó 21 goles en 45 partidos el curso pasado entre la Liga y la Copa de su país, la fase previa de la Liga de Campeones y la Liga Europa.

El futbolista sumaba tres goles en siete partidos esta campaña, y ha cerrado su etapa en el Dinamo de Kiev con 51 goles y 24 asistencias en 119 encuentros oficiales.

Vanat, de 23 años, se ha comprometido con el Girona hasta 2030 y debe dar un paso adelante a un equipo que ha empezado el curso con tres derrotas preocupantes.