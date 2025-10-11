Vanat le quita el puesto a Dovbyk

La llegada de Vladyslav Vanat al Girona fue un 'déjà vu' inevitable para los aficionados del cuadro catalán. Un delantero ucraniano, desconocido para el público general, aterrizaba de nuevo en Montilivi como apuesta del club para convertirse en la referencia ofensiva del equipo. Dos temporadas atrás, el ucraniano era un tal Artem Dovbyk y lo que sucedió ya es historia de LaLiga: Pichichi con 24 dianas y el Girona pudo disfrutar al curso siguiente de su primera aventura en la Champions League. Por desgracia, el ex del Dnipro ya había hecho sus maletas rumbo a Roma.

Ni a Dovbyk le fue tan bien en Italia (12 goles en Liga y cuestionado por varios problemas físicos) ni al Girona sin el ucraniano, que, después de perder a otras piezas fundamentales en la plantilla, salvó una temporada en la que el descenso estuvo demasiado cerca. De este infierno trata de escapar el equipo de Míchel en la presente campaña, un túnel en el que empieza a haber luz al final gracias, precisamente, a su sucesor: Vladyslav Vanat.

Vanat ya es determinante para el Girona / David Borrat / EFE

El ex del Dynamo Kyiv, que costó nada más ni nada menos que 17 millones de euros, mojó en su primer partido con la camiseta del Girona. 11 minutos tardó en marcar en su estreno contra el Celta, sumando un punto valioso para romper una racha de tres derrotas, aunque su momento estelar llegó justo antes del parón. Un auténtico golazo en el minuto 18 contra el Valencia sirvió para abrir un marcador que, por primera vez esta temporada, daba la victoria al Girona tras el pitido final (2-1).

Titular con Ucrania

Presente con la selección ucraniana en septiembre, Vanat repitió en este parón y salió de la partida en el triunfo ante Islandia (3-5) en la tercera jornada del Grupo D de clasificación para el Mundial de 2026, mientras Dovbyk esperaba su oportunidad en el banquillo. En el minuto 70, el técnico Sergiy Rebrov lo sustituyó por el ariete de la Roma. Ninguno de los dos marcó.

Por el momento, Rebrov solo juega con un delantero, por lo que la pelea entre Vanat y Dovbyk será intensa. Dos grandes delanteros y una sola posición para una selección que, sobre el papel, estará en el Mundial. De momento, parece que el del Girona está ganando el pulso. ¿Quién será el titular el próximo lunes contra Azerbaiyán?