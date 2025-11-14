Vanat, una esperanza a la que debe aferrarse el Girona

Vladyslav Vanat aterrizó en Montilivi con la misión de resucitar a un equipo sin ánimo y muy estéril de cara a portería. Fue la gran apuesta del club en la recta final de un mercado que dejó a la plantilla de Míchel tiritando. La papeleta no era nada fácil.

El ex del Dynamo Kyiv, por el que el Girona pagó 17 millones de euros, se estrenó como goleador contra el Celta para sumar un punto importante y romper una racha de tres derrotas, y vivió su mejor partido contra el Valencia, marcando un golazo espectacular para abrir la lata ante su gente (2-1). Tras el parón, Vanat, que volvió a marcar en Copa contra el Constància, choque en el que también asistió, tratará de seguir ayudando al equipo de Míchel a alejarse definitivamente de la zona de descenso.

Comprometido y cada vez más integrado

Según ha podido saber SPORT, desde sus primeras sesiones de entrenamiento, el ucraniano está centrando todos sus esfuerzos en adaptarse rápidamente a la competición y a la ciudad para ayudar al equipo a recuperar un puesto tranquilo en la media tabla. Su adaptación está siendo muy buena porque hay otros jugadores ucranianos en la plantilla, como Viktor Tsygankov o Vladyslav Kravystov, por lo que poco a poco ya siente Girona como su casa.

Vanat, durante el partido ante el Constància / EFE / Cati Cladera

Míchel, por su parte, valora el esfuerzo de Vanat y su deseo de adaptarse lo más rápido posible al fútbol español, y en el club confían en que, a medida que gane experiencia en LaLiga, sea cada vez más determinante. La confianza entre ambos se ha consolidado rápidamente porque el técnico madrileño se comunica con él individualmente y le ayuda a adaptarse al estilo de juego del Girona de manera personalizada.

El jugador, que ya ha decidido partidos como el del Valencia, ya siente el calor de la afición y se siente muy querido en Girona, pese a que lleva pocos meses. Eso sí, sabe que para poder triunfar en Montilivi debe seguir viendo portería y aprender de Cristhian Stuani, quien siempre aparece en los momentos peliagudos. Ahora, está concentrado con la selección ucraniana, que cayó por 4-0 ante Francia.

El Girona está mejorando

Hay brotes verdes en la plantilla y se notaron con un trabajado triunfo ante el Alavés. El equipo cuajó la mejor primera parte del curso, y aunque bajó el nivel en el segundo acto, fue capaz de competir y amarrar tres puntos vitales para empezar a escapar del descenso. Vanat, en ese encuentro, disputó 71 minutos, y aunque no tuvo su mejor tarde, el trabajo estuvo asegurado con él en el campo.

Bryan Gil y Azzadine Ounahi fueron los dos hombres del partido y presentaron candidatura a ser dos de los magos del equipo esta temporada. Tsygankov firmó un gran gol e Ivan Martín rindió al estelar nivel de temporadas atrás. Míchel quiere que Vanat aproveche esta nueva dinámica y consiga sacar su mejor potencial.

Vanat, durante el partido contra el Barça / EFE

Con 10 puntos en 12 jornadas, el Girona ya le pisa los talones al Valencia, que suma los mismos puntos, y a Osasuna, que con 11 unidades ocupa la decimosexta plaza. Tras los compromisos internacionales, tocará visitar al Real Betis de Manuel Pellegrini.