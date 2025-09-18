Girona
Vanat: "Dovbyk me aconsejó el Girona"
El delantero ucraniano, que ya se estrenó en Balaídos, fue presentado este jueves en Montilivi
EFE
El delantero ucraniano Vladyslav Vanat ha reconocido este jueves, en su presentación como nuevo jugador del Girona, que el exjugador rojiblanco Artem Dovbyk, compañero en la selección, le aconsejó fichar por el club catalán porque es "un proyecto con mucha posibilidad de crecimiento".
Vanat, fichado del Dinamo de Kiev por unos 15 millones de euros, ha admitido que su debut con el Girona fue "fantástico", ya que fue titular en el empate del domingo en el campo del Celta (1-1) y marcó su primer gol a los 12 minutos.
En este sentido, no ha prometido una cifra de goles como objetivo, pero ha dicho que quiere marcar los máximos posibles para ayudar al equipo. Llega a Montilivi tras sumar 51 goles y 24 asistencias en 119 encuentros con el Dinamo.
El nuevo '19' rojiblanco, cuya posición favorita es la de delantero centro, ha admitido le hacía "mucha ilusión" fichar por el Girona y ha añadido que la adaptación está siendo buena.
El presidente de la Girona, Delfí Geli, ha afirmado que Vanat es "un jugador joven con mucha proyección" y a la vez "una realidad" y ha destacado que debe ser "un jugador importante para el presente y para el futuro" del club.
