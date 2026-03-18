Vanat, el '9' que ya deja huella: "Le espera un buen futuro"

Vladyslav Vanat (Kamianets-Podilski, 2002) tenía la difícil tarea de solventar la gran asignatura pendiente del Girona: la falta de gol. Algo más de seis meses después de su fichaje, podría decirse que está cumpliendo con su cometido: con nueve dianas en LaLiga, es el máximo artillero del cuadro catalán. Fue el cuarto y, por ahora, último ucraniano en pisar Montilivi. Días después de su llegada, su representante y CEO de Prostar Football Agency, Vadim Shablii, atendió a SPORT para valorar su impacto y conversar, entre otras cosas, sobre las interesantes cualidades de un Vanat que venía a escribir su propia historia, no a ser el 'nuevo Dovbyk'.

Su incidencia en la plantilla que dirige Míchel está justificando la importante inversión (17 millones) que realizó la entidad catalana en verano. Es un perfil de delantero que necesita muy poco para hacer gol. Es resolutivo y efectivo. Se mueve mucho y muy bien por el césped, trabaja activa e incansablemente en la presión y forma una ilusionante sociedad con su compatriota, Viktor Tsygankov.

Auguró Vadim Shablii que Vanat daría mucho que hablar en Montilivi... e iba bien encaminado. "Le espera un gran futuro", garantiza en su última conversación con SPORT.

¿Cómo describirías los primeros meses de Vladyslav en Girona?

Han sido seis meses muy intensos. Desde el punto de vista profesional, ha habido mucha información nueva, una intensidad diferente en LaLiga y un nivel de exigencia más alto. Estoy muy contento de que Vlad haya logrado incorporarse a un nuevo club y haya empezado a marcar goles de inmediato, goles muy importantes para el equipo. A nivel personal, por supuesto, no fue fácil al principio: un nuevo país, un nuevo idioma, la vida cotidiana. Pero con el tiempo se adaptó a todo, especialmente porque el equipo y el cuerpo técnico han sido muy comprensivos. Tener a otros ucranianos en la plantilla —Vlad Krapyvtsov y Viktor Tsygankov— hizo que el proceso de adaptación fuera mucho más fácil y rápido. Los chicos están en contacto constante y se apoyan mutuamente, lo que tiene un efecto muy positivo en la comodidad psicológica dentro de un nuevo entorno futbolístico.

Tener a otros ucranianos en la plantilla —Vlad Krapyvtsov y Viktor Tsygankov— hizo que el proceso de adaptación fuera mucho más fácil y rápido Vadim Shablii — Representante de Vladyslav Vanat y CEO de Prostar Football Agency

¿Qué es lo que más le ha sorprendido del club?

Es difícil señalar algo concreto. Vlad es un profesional y llegó a un gran club donde todo está bien pensado y diseñado para ayudar a los futbolistas a rendir al máximo nivel.

Vanat-Tsygankov, la conexión ucraniana que decide en Girona / @GironaFC

El inicio de la temporada fue complicado para el equipo. ¿Cómo gestionó esos momentos en los que los resultados no acompañaban?

Es importante analizar la situación, pero no quedarse estancado en ella. Trabaja mucho y escucha a los entrenadores. Vlad siempre lo da todo en el campo y en cada partido quiere marcar y aportar puntos al equipo, como en el partido contra el Espanyol, donde anotó dos penaltis.

Míchel tiene un estilo de juego muy definido. ¿Qué ha sido lo más difícil de asimilar para él en este sistema?

No diría que haya habido algo concreto especialmente difícil. En general, simplemente necesitó algo de tiempo para entender las exigencias del entrenador y su visión del juego. La liga en sí es más dinámica e intensa, y tuvo que acostumbrarse y ajustarse a ello. También me gustaría destacar que Míchel apoya plenamente a Vlad, lo que le da confianza tanto en el campo como en la preparación de los partidos. Entiende muy bien a sus jugadores y sabe exactamente qué decir y cuándo.

Vladyslav Vanat se escapa de Eric García durante el Girona-Barça / David Borrat / EFE

Míchel apoya plenamente a Vlad, lo que le da confianza tanto en el campo como en la preparación de los partidos. Vadim Shablii — Representante de Vladyslav Vanat y CEO de Prostar Football Agency

Está muy acertado de cara a puerta. ¿Qué aspectos de su juego crees que han mejorado más desde que llegó al Girona?

Se ha vuelto más calmado emocionalmente, ha empezado a percibir mejor dónde debe estar en el momento adecuado y finaliza las jugadas con mayor eficacia. Sus goles son el resultado de un trabajo constante y duro. Sinceramente creo que seguirá desarrollándose y progresando en el Girona.

¿Cómo se vivió el empate contra un equipo como el Real Madrid? ¿O la victoria ante el Barça?

Sí, estuve en ese partido [el del Madrid]: el ambiente en el estadio fue increíble. Para Vlad, es una oportunidad de demostrar su valía y mostrar sus mejores cualidades frente a jugadores de tan alto nivel. Es una experiencia invaluable.

¿Qué supone para él jugar contra el FC Barcelona y el Real Madrid?

Los partidos contra el Barcelona y el Real Madrid son un sueño para cualquier futbolista y se quedan para toda la vida. Siempre hay mucha atención alrededor de estos encuentros y todos tienen la oportunidad de destacar, porque, como sabemos, en el fútbol todo es posible.

Vanat, '9' del Girona / @GironaFC

Con esta progresión, ¿cuál crees que es el techo de Vanat en el Girona?

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Ya ha marcado 9 goles y ha dado 1 asistencia en 25 partidos con el Girona. Estoy muy contento por él y realmente creo que le espera un gran futuro. LaLiga es un lugar perfecto para mejorar sus habilidades y alcanzar un nuevo nivel. Si continúa trabajando de la misma manera y desarrollando su potencial, puede convertirse en uno de los jugadores clave del equipo.