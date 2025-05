Valladolid - Girona: horario y dónde ver el partido de la 36ª jornada de LaLiga EA Sports 2024-25

Tras encajar en el último suspiro ante el Villarreal y dejar escapar un buen punto, el Girona visita a un Real Valladolid ya descendido desde hace varias semanas con una idea clara: sumar tres puntos para dar un paso de gigante hacia la permanencia en Primera División. Te contamos a qué hora es el Real Valladolid-Girona correspondiente a la jornada 36 y dónde se podrá ver en directo en España.

El fútbol, sin embargo, pasó a un segundo plano cuando tanto el club anunció el pasado viernes que Míchel había sido hospitalizado por problemas de salud. Minutos después, el propio técnico lanzó un tranquilizador mensaje asegurando que estaba bien, pero que "tengo que parar unos días para recuperarme y volver lo antes posible".

La pancarta en homenaje a Míchel antes del Girona - Villarreal / Esport 3

Salva Fúnez, su segundo, dirigió al equipo ante el Villarreal y la afición se volcó totalmente con el entrenador. En Montilivi se pudo apreciar una pancarta del Jovent Gironí con el mensaje "T'esperem míster" o el cántico "Míchel català" en el minuto ocho.

MÍCHEL, DE VUELTA

La semana no pudo arrancar mejor cuando se supo que Míchel había recibido el alta médica y se sentaría en el banquillo ante el Pucela. Atendió a los medios en la previa y dio detalles de su "problemilla de salud": "Me detectaron una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda, me ingresaron y me hicieron un TAC para ver mi estado. Se completarán estudios ambulatorios para ver la procedencia, pero está diagnosticado".

Míchel, radiante en su vuelta / @gironaFC

Convencido de que el Girona debe alcanzar la barrera de los "42 puntos", enfrente tendrá a un Real Valladolid con ganas de dar una pequeña alegría a su afición. Ya ofreció una buena versión contra el Mallorca y llegó a estar varios minutos por delante del marcador ante el Barça.

Sin Van de Beek - recientemente operado - , Bryan Gil, Miguel Gutiérrez, Yangel Herrera y Ladislav Krejci - sancionados -, pero con Stuani y Portu, intentará el Girona salir del José Zorrilla con los tres puntos bajo el brazo. Si lo logra, tendría 41 unidades en su casillero a falta de disputar las dos últimas jornadas ante la Real Sociedad y el Atlético de Madrid.

1-0. Stuani adelanta al Girona contra el Mallorca al descanso / EFE

HORARIO DEL REAL VALLADOLID-GIRONA DE LALIGA EA SPORTS 2024-25

El partido entre Real Valladolid-Girona, correspondiente a la 36ª jornada de LaLiga EA Sports 2024-25, se disputa el martes 13 de mayo a las 19:00 horas en España.

DÓNDE VER EL REAL VALLADOLID-GIRONADE LALIGA EA SPORTS 2024-25

En España, el partido de LaLiga EA Sports 2024-25 entre Real Valladolid y Girona se podrá ver en directo y online a través de Movistar + LaLiga TV. También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.