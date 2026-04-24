Valencia-Girona: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El calendario no da tregua. Y qué mejor manera de levantarse tras la derrota ante el Real Betis Balompié que volver a competir de inmediato. El Girona visita el siempre exigente Mestalla para medirse a un Valencia que viene de empatar en Son Moix y que sigue inmerso en la pelea por la permanencia. Te contamos a qué hora es hoy el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

A Míchel no le gustó lo que vio ante el conjunto de Manuel Pellegrini. Los béticos pusieron fin a una sequía de dos meses sin ganar en Liga y se rehacieron del tanto inicial de Tsygankov con las dianas de Marc Roca, Abde y el exgironí Roro Riquelme.

"No hemos controlado ni hecho daño. No me ha gustado. Nuestra versión no ha sido la mejor", expresó el madrileño. Aun así, valoró la buena actitud y predisposición del equipo.

Míchel se saluda con Pellegrini / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pese a la derrota, el 2026 del equipo está siendo de notable alto: seis triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. Ganó a Villarreal y sacó un puntazo en el Bernabéu en la semana anterior a la visita del cuadro andaluz. Eso sí, no debe despistarse porque con las victorias de Elche, Levante y Rayo o el empate entre Mallorca y Valencia, la tabla está aún más apretada. El descenso ahora mismo lo marca el Alavés con 33 puntos y los catalanes están empatados a 38 puntos con Espanyol y Rayo.

Al equipo de Míchel le vienen unos partidos clave para sellar cuanto antes de la permancia en Primera División. El primero de ellos es en Mestalla, ante un Valencia que, tras el empate en Son Moix, se colocó con 36 puntos, dos menos que el Girona. Tal y como ha ido repetiendo el técnico vallecano a lo largo del curso, el objetivo es alcanzar los 42 puntos.

HORARIO DEL VALENCIA-GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Valencia y Girona, correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports, se disputa el sábado 25 de abril a las 18:30 (CET) en España, en Mestalla.

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DÓNDE VER EL GIRONA-REAL BETIS DE LALIGA EA SPORTS

El Valencia-Girona de Primera División se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ LaLiga. También puedes seguir toda la jornada 32 de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.