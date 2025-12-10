El último servicio de Ounahi hasta 2026

Azzedine Ounahi viajará con el resto de la expedición 'gironina' a San Sebastián. El aficionado creyó que el del Real Madrid había sido su último partido de lo que restaba de año, pues tendría que cumplir sanción ante el Elche y, por 'timings', estaría ya concentrado con Marruecos y, por tanto, no podría enfrentarse a la Real Sociedad. Pero el Girona, consciente de la importancia del marroquí en el esquema de Míchel, solicitó permiso a la Federación Marroquí para que el '18' retrasara unos días su incorporación.

Los Leones del Atlas debutarán en la Copa África el domingo 21 de diciembre ante Comores (20:00h) y a Ounahi se le dio, finalmente, luz verde para que ponga a las órdenes de Walid Regragui el próximo lunes 15. Una excelente noticia para un Girona que se deshizo en el Martínez Valero y echó en falta al futbolista más determinante de la plantilla.

Ounahi, el mejor jugador del Girona contra el Madrid / EFE

El equipo fue otro ante el Elche. Plano, previsible, sin ideas... un Girona que volvió a las andadas y cometió esos errores que tan caro pagó durante el primer tramo del curso. Encadenaba tres jornadas sin conocer la derrota - un triunfo y dos empates - y, tras protagonizar un nuevo descalabro copero, cayó goleado en el Martínez Valero.

Vital

Una semana desastrosa que se saldó sin el marroquí sobre el terreno de juego. ¿Coincidencia? No lo creo. No cabía duda alguna en que Azzedine Ounahi es el mejor futbolista de la plantilla de Míchel, pero se reafirmó tras su recital contra el Real Madrid. Y no solo porque le endosó un golazo al conjunto blanco, sino porque dejó incontables detalles técnicos sobre el césped, recibiendo entre líneas como a él tanto le gusta y aportando creatividad y dinamismo en tres cuartos de cancha.

Ounahi marcó su primer tanto con el Girona en San Mamés / Agencias

Ocupó su puesto en el once ante el cuadro ilicitano un Yaser Asprilla que no termina de asentarse en Montilivi. Pero, para alivio de la afición, será de la partida en el Reale Arena. Será su último servicio hasta 2026. Su fecha de regreso es, no obstante, toda una incógnita, pues depende del papel de Marruecos en el torneo.

Cuantas más rondas supere una de las selecciones favoritas al trofeo, más tarde se reincorporará el ex del Marsella. Si los pronósticos se cumplen y Los Leones del Atlas firman una buena Copa África, el Girona tendrá que prescindir de los servicios de su estrella alrededor de un mes.

Ounahi, durante un partido del Mundial de Qatar 2022 / EFE

Es vital en un Girona que notó su ausencia. Se perdió cuatro jornadas - tres por lesión y uno por sanción - y el balance no sonrié a los de Míchel: tres derrotas - Sevilla, FC Barcelona y Elche - y solo un triunfo - Valencia -. Suma 694 minutos repartidos en nueve partidos y se apunta tres goles y una asistencia.

Al equipo le urge regresar a la senda de la victoria y Ounahi debe asumir las riendas del centro del campo en Anoeta. Será el 'The Last Dance' de un tipo que podría perderse hasta cuatro partidos si su selección alcanza la gran final: Atlético de Madrid (21 de diciembre), Mallorca (4 de enero), Osasuna (10-11 enero) y Espanyol (17-18 de enero).

Arnau, de vuelta

El 'comodín' de Míchel causó baja en la Copa debido a un proceso febril y tampoco se vistió de corto ante el Elche, al no estar del todo recuperado. Sin embargo, estará el viernes a la disposición del técnico vallecano, que valora su polivalencia y liderazgo en una plantilla que también notó la ausencia del '4' en el Martínez Valero.

Arnau, el 'comodín' de Míchel / @GironaFC

Rindió a las mil maravillas como central ante Betis y Madrid, pero, ahora que Daley Blind ya está de vuelta, regresará previsiblemente al lateral derecho. Por su parte, Hugo Rincón, que se quedó en el banquillo ante el Elche también por un proceso febril, será un recurso más que útil para Míchel en Anoeta.