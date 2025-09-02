El 'no' de la UD Las Palmas por Mika Mármol: "Ofrecieron cuatro millones y no aceptamos"

De puertas afuera, existe cierta preocupación por la no contratación de un sustituto de garantías de Ladislav Krejci. O lo que es lo mismo: un central zurdo que, a poder ser, pudiese actuar de lateral izquierdo. Y es que, Àlex Moreno, amo y señor de la banda izquierda del Girona tras el adiós de Miguel Gutiérrez, no tendrá reemplazo. Una situación que llevaba varias temporadas viviendo en sus propias carnes el ahora futbolista del Nápoles.

Y un tipo que cumplía dichos requisitos, no solo llegó a ser sondeado, sino que fue uno de los objetivos de la dirección deportiva 'gironina': Mika Mármol. A principios de julio surgió la posibilidad de que el egarense fichase por el Girona a cambio de una cantidad que podía oscilar entre los cinco y seis millones de euros. Del agrado de un Quique Cárcel que ya intentó abordar su incorporación en verano de 2024, tenía la tentación de cambiar de aires tras el descenso de la UD Las Palmas a Segunda División.

Aterrizó en la isla en verano de 2023 tras cuajar una gran 22/23 en el Andorra. Con contrato hasta 2026 - y una cláusula de rescisión de 10 millones de euros -, no haría finalmente las maletas pese a todo el ruido generado. Y el Girona se quedó sin el perfil que, a día de hoy, le hubiese venido de lujo para paliar la sensible salida del checo al Wolverhampton.

Mika Mármol, en esta pretemporada, en el pulso ante el Cádiz en el 'stage' por Andalucía. / EFE

El Barça conserva el 50% de una futura venta

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, concedió una entrevista a 'UD Radio' para hacer balance del mercado veraniego. Y uno de los casos que abordó fue el del zaguero de Terrassa: "Como todos los años hasta que no acaba el mercado puede suceder cualquier cosa y sobretodo los rumores que se van generando. Recuerdo escuchar que Mika Mármol se iba, de que Sandro se iba, de qué Mata se iba, también Pejiño... De que Marvin se iba", arrancó.

"El Girona estaba interesado por Mika. Ofrecieron cuatro millones y no aceptamos", aclaró. De haberse dado, el Barça hubiese salido ligeramente beneficiado: incluyó una cláusula de futura venta del 50%. Pero Mika Mármol, por ahora, no se moverá de la UD Las Palmas.