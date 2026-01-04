Los ucranianos sacan al Girona del descenso

El 2026 no arrancó con buenas noticias en Girona. Ounahi cayó lesionado con Marruecos y estará fuera entre seis y ocho semanas. Un golpe duro para Míchel… que acabó encontrando consuelo en Son Moix. Viktor Tsygankov y Vladyslav Vanat, dos ucranianos con el colmillo afilado, firmaron ante el Mallorca una victoria capital que permite al Girona salir del descenso en el primer duelo del año e igualar a los bermellones en la tabla, con 18 puntos.

El partido nació con ritmo. Apenas habían pasado 17 segundos cuando Jan Virgili ya había generado el primer susto con un centro con rosca que Muriqi no pudo cazar. Samú Costa también se animó a abrir la lata haciendo buena una conducción del ex del Barça, pero aquel dominio inicial del Mallorca se fue diluyendo poco a poco.

El Girona ganó peso en el partido y logró lo más difícil a los 25 minutos gracias a Tsygankov y a la colaboración de Leo Román. El ucraniano, obligado ahora a dar un paso al frente sin Ounahi, se echó el equipo a la espalda: diagonal hacia dentro y disparo aparentemente inocente, pero que el meta ibicenco fue incapaz de repeler. Un regalo de Reyes anticipado para el Girona. A partir de ahí, el conjunto catalán creció, aunque terminó pidiendo el descanso con insistencia.

Tsygankov celebra el 0-1 en Son Moix / EFE

El Mallorca salió con otra cara tras el paso por vestuarios y, en el 50’, Asano celebró el empate tras una peinada de Muriqi, pero el japonés estaba en fuera de juego por centímetros. Respiró el Girona y volvió a recuperar el dominio del choque, rozando el 0-2 con un misil de Lemar en un saque de esquina lanzado en corto que Leo Román sacó de manera espectacular. El problema para el meta fue el rechace: el balón quedó muerto en el área pequeña, pero tuvo suerte de que Witsel estrellara su remate en el larguero.

Más confianza para Vanat

El premio definitivo llegó en el 62’. Bryan Gil filtró un balón interior excelso para Vanat, que ganó la carrera y forzó el error de Leo Román, que cometió un penalti clarísimo. El ‘killer’ ucraniano asumió la responsabilidad y no falló: disparo raso, abajo a la izquierda, con el interior, engañando al meta bermellón.

Vanat marcó el 0-2 de penalti contra el Mallorca / EFE

A la desesperada, Jagoba Arrasate agitó el banquillo con las entradas de Mateo Joseph, Pablo Torre y Antonio Sánchez, siendo el ex del Barça el más activo. El cuadro balear embotelló al Girona en su campo durante muchos minutos, pero sin generar un peligro excesivo ni claro. Pero el oficio de Muriqi metió a su equipo en el partido, forzando un penalti que él mismo lanzó: engañó a Gazzaniga y devolvió la vida a Son Moix en el último suspiro. Pero no hubo tiempo para más.

Los tres puntos volaron a Girona. Un triunfo vital, que debe cambiar el estado de ánimo en el equipo de Míchel. Con 18 puntos, los mismos que el Mallorca, el Girona empieza el 2026 fuera del descenso. Ya lo dicen: Año Nuevo, vida nueva. Tsygankov y Vanat, dos ucranianos, recordaron que, para sobrevivir en Primera, hay que tener sangre fría.