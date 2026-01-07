Tsygankov tira del carro

Parecía que el Girona se hundía en la tabla, con la losa añadida de la preocupante lesión de Azzedine Ounahi en la Copa África. La chispa del marroquí había sido de las pocas notas positivas del equipo que dirige Michel, y antes de medirse al Mallorca en Son Moix se conoció que se iba a perder los próximos dos meses aproximadamente por una lesión en el sóleo. Un golpe que podía dejar al equipo sin rumbo en la lucha por salir del descenso.

Pero entonces apareció un salvavidas llamado Viktor Tsygankov, dispuesto a tirar del carro y a mostrar a toda LaLiga que es un futbolista de primerísimo nivel. Su primer partido de 2026 fue un ejemplo de liderazgo, y de que está consiguiendo esa regularidad que, a veces, las lesiones se han empeñado en anular.

Tsygankov celebra el 0-1 en Son Moix / EFE

El ucraniano firmó el primer gol ante el equipo bermellón, que no solo sirvió para conquistar un estadio complicado, sino también para regalar al Girona tres puntos vitales para salir de la zona roja. Vanat, su compatriota, marcó el 0-2 en el segundo tiempo desde el punto de penalti, que Muriqi maquilló en los últimos minutos también desde los once metros (1-2).

Sin Ounahi, aún más vital

En un equipo que se tambalea cada jornada, el carácter y la calidad técnica de Tsygankov resultan imprescindibles para ir alejándose poco a poco del descenso mientras Ounahi se recupera. Michel, que ha visto cómo sus planes se desmoronan uno tras otro, seguramente respiró aliviado al ver a su jugador estrella poder ejercer de estrella en el momento clave.

Tsygankov celebra su gol ante el Alavés / @GironaFC

El Girona necesita héroes en momentos complicados En Liga, Tsygankov es el máximo goleador con 4 goles, los mismos que Vanat, y además suma 2 asistencias. En total, 6 contribuciones que han dado 10 puntos a un Girona que, por fin, ya no está en zona de descenso. Ahora sí que la fuerza acompaña al Jedi del Girona.