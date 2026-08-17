Tsygankov responde públicamente al Girona: "Algun día hablaré"

Crisis grave en el Girona FC con el caso de Viktor Tsygankov. El jugador ucraniano, con contrato hasta 2027, se negó este domingo a jugar con el equipo, y la tensión entre él y el club parece que va en aumento a medida que pasan las horas.

“Tsygankov está bien y estaba convocado, pero no ha querido cambiarse. No puedo decir nada más”, dijo después del partido ante el Leganés (1-1) Quique Álvarez, que se estrenaba en el banquillo del Girona.

Este lunes, el futbolista, que no puede dar entrevistas, ha compartido en sus redes sociales mensajes y conversaciones internas con el club tras lo acontecido en Montilivi, además de un mensaje contundente: “Algún día hablaré...”

En los mensajes que el delantero recibió del Girona, se le avisa de que no puede hablar públicamente con los medios con autorización expresa del jefe de prensa de la entidad. "Cualquier comunicación pública, entrevista o interacción con los medios de comunicación deberá ser gestionada y autorizada previamente por el responsable de prensa del club", dice uno de los mensajes de Whatsapp que publicó Tsygankov.

En otra 'storie' de Instagram, el jugador muestra que recibió un mensaje en el que se le avisa que no tiene "la autorización del Girona FC" para hablar con los medios debido a las "obligaciones contractuales de los jugadores y se enmarca en sus deberes de buena fe y de sujeción a las instrucciones del Club".

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"En consecuencia, conceder una entrevista o efectuar declaraciones públicas sin esa autorización constituiría un incumplimiento contractual. Tal y como te hemos comunicado anteriormente el incumplimiento contractual nos obligaría a tomar medidas disciplinarias", añadía el mensaje.