Tsygankov no quiere seguir en el Girona en Segunda

El descenso a Segunda División ha devuelto al Girona a una realidad que hacía tiempo que no vivía. Un entorno con mucha menos repercusión mediática y unos ingresos considerablemente inferiores. Evidentemente, no es lo mismo jugar en el Camp Nou contra el Barça que hacerlo frente al Eldense, recién ascendido, o el Ceuta, que afrontará su segunda temporada en la categoría. Todo ello provocará que los jugadores con mayor cartel reciban ofertas de Primera División y quieran salir de Montilivi. Y la lista promete ser larga.

El primero ha sido Viktor Tsygankov. El ucraniano, según informa el 'Diario AS', ha enviado una carta al club en la que comunica que su futuro deportivo "resulta difícilmente compatible con el proyecto del Girona". Una declaración de intenciones que deja claro que no quiere continuar en el equipo. Eso sí, con contrato hasta 2027, Tsygankov, de 28 años, no quiere generar ningún conflicto y no forzará su salida. Con esa carta pretende exponer "de forma transparente y de buena fe su posición personal y profesional respecto a su futuro deportivo".

El Girona invirtió cinco millones de euros en su fichaje en enero de 2023. Sin embargo, la operación incluía una cláusula por la que el Dinamo de Kiev se reservaba el 50 % de los beneficios que obtuviera el Girona en una futura venta. La cláusula de rescisión del internacional ucraniano es de 25 millones de euros.

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A pesar de que le queda más de una temporada de contrato y de que el equipo ha descendido a Segunda, la intención del club es mantenerse firme y no dejar salir a ningún jugador por debajo de su valor de mercado. Sus números —20 goles y 23 asistencias en 199 partidos— han justificado la inversión realizada, aunque en la segunda vuelta fue perdiendo protagonismo hasta acabar diluyéndose por completo, al igual que el resto del equipo.